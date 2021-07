Magazyny to nie tylko hale. Boom na parki logistyczne daje pracę w FM

W pierwszym kwartale tego roku do użytku oddano 710 tys. mkw. powierzchni magazynowej. To o 48% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Tak szybki przyrost powierzchni generuje duże zapotrzebowanie na usługi FM - magazyny to nie tylko hale, ale także instalacje sieci teletechnicznych, elektrycznych czy ochrona.

Zsumowane zasoby magazynowe w Polsce wyniosły na koniec pierwszego kwartału 21,2 mln mkw. Na koniec drugiego kwartału było to już około 22 mln mkw.

Największym logistycznym rynkiem jest Warszawa (ponad 4,88 mln mkw.) przed Górnym Śląskiem (3,7 mln mkw.) i Polską Centralną (3,3 mln mkw.) - wynika z raportu AXI Immo.

Rośnie popyt na usługi FM w parkach magazynowych

Tak duży i szybki przyrost powierzchni magazynowej generuje także ogromne zapotrzebowanie na usługi FM. Oddawaną przestrzeń trzeba przygotować do pracy i zagospodarować, a potem ochraniać utrzymywać i serwisować. Polacy chętnie robią zakupy w internecie, ale żeby przesyłki docierały do nich szybko i sprawnie, potrzebne są wysokiej klasy inwestycje w infrastrukturę parków magazynowo-logistycznych.

- Obsługujemy w Polsce 5,16 milionów mkw. powierzchni logistycznej i obserwujemy wzrost oczekiwań najemców, a co za tym idzie zarządzających kompleksami magazynowymi. Kluczowa w sukcesie parku logistycznego jest dostępność pracowników, dlatego wiele wysiłku wkładamy w stworzenie jak najlepszych warunków dla nich. Technologia wykorzystywana teraz w magazynach jest bardzo zaawansowana, a oczekiwania co do jakości dostarczanych usług bardzo wysokie i podobne jak w biurowcach w stolicy. Dotyczy to nawet wody i jej wyśrubowanych parametrów – mówi Maciej Mielęcki Kierownik Grupy Projektowej SPIE Building Solutions.

Ekspert SPIE jako przykład podaje parametry stacji uzdatniania wody zaprojektowanej i wybudowanej dla parku logistycznego koło Poznania, gdzie jednym z najemców jest Inpost. Zespół obiektów będzie tam miał powierzchnię ponad 200 tys. mkw. a docelowo, na kilku zmianach pracowało będzie w nim blisko 10 tys. osób. Taka powierzchnia generuje ogromne zapotrzebowanie na wodę, bo aż 15 m3 na godzinę. To 250 litrów na minutę lub ponad 4 litry na sekundę. Dla porównania maksymalna chwilowa wydajność stacji uzdatniania wody na warszawskich Bielanach to 10 m3 na godzinę.