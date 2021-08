Marka Hushoffice z nowym rozwiązaniem dla nowoczesnych biur

Nie tylko do nowoczesnych biur, ale również hotelowych lobby, lotnisk, przestrzeni do pracy wspólnej, recepcji, poczekalni, przestrzeni konferencyjnych i stref chillout - we wszystkich tych miejscach sprawdzi się fotel obrotowy A11 marki Hushoffice.

A11 to pierwsza propozycja marki Hushoffice wykraczającą poza linię kabin akustycznych. To nowoczesny, designerski, futurystyczny i funkcjonalny fotel obrotowy w wersji zamkniętej – A11 – oraz otwartej – A11.open.

Pozwala stworzyć swoją prywatną strefę, w której odgrodzimy się od zgiełku otoczenia. Jednocześnie zapewnia komfort utożsamiany z luksusem oraz unikalne doświadczenie, które wzbogaci zarówno dzień pracy, jak i chwile odpoczynku. Dzięki cylindrycznej formie, która osłania użytkownika niemal z każdej strony, minimalizuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

Prywatność nowym luksusem

Fotel A11 to rozwiązanie, które bazuje na kilku równie istotnych fundamentach. Przede wszystkim daje użytkownikowi możliwość skutecznego odizolowania się od otoczenia i stworzenia własnej strefy do pracy, nieformalnych wideokonferencji czy odpoczynku. Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w biurze, czy spędzamy czas w innej przestrzeni z ludźmi, prywatność jest dziś szczególną wartością. Rozwój technologii dodatkowo wpływa na coraz mniej czasu „tylko dla siebie” – jesteśmy ciągle dostępni online. W A11 momentalnie odzyskasz poczucie prywatności.

A11 w wersji zamkniętej posiada przesuwaną zasłonę, która umożliwia zakrycie całej górnej części ciała. Gdy osłania osobę siedzącą, zmniejsza również dostępność światła. Tym samym pozwala na znacznie głębszą, szybszą regenerację użytkownika, który zdecyduje się na odpoczynek. A11 to także jedyny model na rynku, który pozwoli na tzw. power nap bez dyskomfortu związanego z obserwowaniem przez innych. Przyciemnione wnętrze to również idealna okazja do stworzenia „mini sali kinowej” i oglądania wideo z tabletu lub smartfona.

Całość jest utrzymana w eleganckim i futurystycznym designie. Oryginalny, ekskluzywny wygląd to projekt, za który odpowiada Przemysław „Mac” Stopa, założyciel oraz główny projektant Massive Design, utytułowanej pracowni architektonicznej, której specjalnością są projekty wnętrz biurowych i publicznych. Motywem przewodnim prac projektowych, który wyznacza futurystyczny kształt fotela, była rocznica misji Apollo 11. Dzisiaj loty w kosmos to nie wizja przyszłości, bo „przyszłość jest teraz” – zatem dostosujmy do niej także nasze meble i przestrzeń. Projekt zamyka się w cylindrycznej formie przypominającej kokon, a w środku znajduje się wygodne siedzisko z oddzielonymi wizualnie elementami (oparcie, zagłówek itd.). Osoba siedząca ma także łatwy dostęp do wbudowanego w fotel portu USB.

Prywatność w czasach mobilności