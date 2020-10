MAXON Nieruchomości wzmacnia zespół

Pierwsze półrocze 2020 r., pomimo trwającej pandemii, okazało się bardzo korzystne dla nieruchomości magazynowych w Polsce. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i efektywniej odpowiadać na wciąż rosnące wymagania klientów MAXON Nieruchomości, firma doradcza w obrocie nieruchomościami, postanowiła wzmocnić swój zespół.

Z początkiem sierpnia br., Damian Rożek objął stanowisko Dyrektora w Dziale magazynowym i przemysłowym i będzie odpowiedzialny za wsparcie Klientów w obszarze województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Damian Rożek posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z komercjalizacją, ekspansją i poszukiwaniem nowych terenów inwestycyjnych. Przez ostatnie 4 lata, m.in. jako Head of Facility Development and Deployment w firmie InPost, Damian był odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucji i pozyskiwanie nowych obiektów magazynowych. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać zaufanie deweloperów i podpisać umowy najmu na dziesiątki tysięcy mkw. powierzchni magazynowych w całym kraju. Był również odpowiedzialny za cały proces od projektowania poprzez realizacje i uruchomienie nowych obiektów.

„Znam firmę MAXON Nieruchomości od lat, mieliśmy okazję współpracować przy różnych projektach. Mam nadzieję, że moje doświadczenie w branży KEP, logistyki i e-commerce, a w szczególności spojrzenie z punktu widzenia ‘najemcy’ na realizowane procesy, będą doceniane przez Klientów oraz przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju firmy.” – mówi Damian Rożek.

W ostatnim czasie do zespołu magazynowego MAXON Nieruchomości dołączyły także na stanowiskach juniorskich Joanna Bińkowska (województwa wielkopolskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie), Sylwia Gawron (województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie) oraz Magdalena Muszyńska (województwa śląskie, małopolskie oraz podkarpackie).

„Ostatnie sześć miesięcy to dla nas okres wytężonej pracy i wielu sukcesów. Rosnąca liczba projektów sprawiła, że postanowiliśmy wzmocnić swój zespół o kolejnych ekspertów i młode talenty. Nasza siła zawsze tkwiła w orientacji na poszczególnych regionach, co pozwala nam być blisko obecnych i potencjalnych partnerów i jeszcze efektywniej wspierać naszych Klientów w podejmowaniu decyzji biznesowych” - komentuje Dariusz Sroka, Head of Industrial Department, MAXON Nieruchomości.