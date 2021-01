Mercor i PZU Lab współpracują w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Mercor, lider nowoczesnych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, podpisał umowę z PZU LAB, co oznacza, że jest pierwszym w Polsce autoryzowanym dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych z certyfikatem PZU LAB Approved. Stworzony przez PZU LAB nowatorski system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych istotnie zwiększa bezpieczeństwo dla biznesu, a dla Grupy MERCOR otwiera dodatkowe możliwości realizacji na rynku usług serwisowych.

PZU LAB Approved to pierwszy w Polsce system certyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oparty na światowych benchmarkach. Nawet najlepsze zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe mogą nie spełnić swojej funkcji jeśli są źle zamontowane lub nie są regularnie serwisowane. Certyfikat PZU LAB istotnie zwiększa bezpieczeństwo.

- Podpisaliśmy umowę jako pierwsi z największym ubezpieczycielem w Polsce. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa PZU dla przedsiębiorstw oznacza zwiększenie bezpieczeństwa, chroniąc biznes przed pożarami i sytuacjami awaryjnymi. Niższa szkodowość jest także korzystna dla ubezpieczyciela. Dla nas - firm produkujących i dostarczających zabezpieczenia pożarowe - otwiera się rynek serwisowania naszych produktów. To potencjalna olbrzymia zmiana jakościowa poprawy bezpieczeństwa - mówi Krzysztof Krempeć, prezes zarządu MERCOR S.A.

Wiedza i doświadczenie inżynierów PZU LAB realnie poprawi bezpieczeństwo Polaków. Chcemy tego dokonać wprowadzając do powszechnego użycia najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawalne dzięki certyfikatowi PZU LAB Approved. Certyfikacja PZU LAB to odpowiedź na potrzeby polskiego rynku, który boryka się z problemem skuteczności sprzętu przeciwpożarowego w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej czy mieszkaniach. Niestety, bardzo często okazuje się, że urządzenia, które powinny ratować nasze życie i majątek, są niesprawne – mówi Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU LAB SA.

- Jestem pewien, że dzięki całościowemu podejściu naszych inżynierów do zagadnień ryzyka przeciwpożarowego, w krótkim czasie znak PZU LAB Approved będzie utożsamiany z jakością i niezawodnością, która w przypadku bezpieczeństwa jest fundamentalna. Nasze doświadczenia pokazują, że nie tylko same urządzenia, lecz ich montaż i bieżący serwis decydują o skuteczności systemów wtedy gdy jest ona najbardziej potrzebna. Temu ma właśnie służyć idea certyfikacji PZU LAB – zarządzaniu bezpieczeństwem tam, gdzie jest to najefektywniejsze technicznie i biznesowo – dodaje Tomasz Huś, prezes zarządu PZU LAB SA.

System PZU LAB SA wyróżnia się kompleksową procedurą certyfikacyjną. Certyfikatem objęty jest nie tylko pojedynczy przedmiot (np. gaśnica lub drzwi przeciwpożarowe), ale cała instalacja z pełnym cyklem życia tzn. produkcją, dystrybucją, projektem, montażem oraz konserwacją. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, na rynku, na którym PZU obserwuje nieregularne, obowiązkowe serwisowanie systemów i urządzeń, agresywną konkurencję cenową i cięcie kosztów na różnych etapach, co niekorzystnie wpływa na jakość i skuteczność działania systemów bezpieczeństwa.

Logo „PZU LAB Approved”, jako znak jakości i bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań, będzie widoczne na czujkach, drzwiach przeciwpożarowych, gaśnicach i innych elementach systemów przeciwpożarowych, które były poddane certyfikacji.