Toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy - spółki GW HRE Investments. - Wniosek nie został przez mnie podpisany. Należy podważyć formalną skuteczność jego złożenia - komentuje Michał Sapota, prezes zarządu HRE Investments.

Wniosek o ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy - spółki GW HRE Investments został złożony 17 sierpnia 2023 r.

Michał Sapota, prezes HRE Investments: Należy podważyć formalną skuteczność złożenia wniosku o upadłość spółki GW HRE Investments.

GW HRE Investments jest w trakcie udzielania wyjaśnień w postępowaniu o ogłoszenie upadłości w celu odrzucenia, bądź oddalenia wniosku.

Jak wynika z Krajowego Rejestru Zadłużonych Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmująca się generalnym wykonawstwem spółka GW HRE Investments, znajduje się toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony 17 sierpnia 2023 r.

Michał Sapota, prezes zarządu HRE Investments informuje, że nie ma podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki GW HRE Investments sp. z o.o. sp. k. Wniosek ten nie został przez niego podpisany, zatem podważyć należy formalną skuteczność jego złożenia.

Wniosek został złożony nieprawidłowo, zawiera szereg braków formalnych, a ponadto nie zostały do niego dołączone jakiekolwiek dokumenty finansowe spółki - tłumaczy Michał Sapota, prezes HRE Investments.

W jego ocenie sytuacja finansowa spółki nie daje jakichkolwiek podstaw do złożenia wniosku.

Spółka GW HRE Investments reguluje swoje zobowiązania i jest wypłacalna. Kwoty podane we wniosku są nieprawdziwe i nie mają odzwierciedlenia w dokumentach finansowych spółki - podkreśla Michał Sapota.

Spółka jest w trakcie udzielania wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu w celu odrzucenia, bądź oddalenia wniosku.

GW HRE Investments jest podmiotem świadczącym usługi budowlane, zawiera ona umowy z podwykonawcami robót budowlanych, jej działalność nie ma więc wpływu na działalność deweloperską grupy kapitałowej.

Sierpień pełen upadłości

Według rankingu portalu mgbi.pl „10 najbardziej zadłużonych firm, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w sierpniu 2023 r.” spółka GW HRE Investments znalazła się na piątej pozycji z zadłużeniem szacowanym na 74,9 mln zł.

„Sierpień niestety obrodził we wnioski o upadłość w otoczeniu rynku nieruchomości - tam, gdzie to było spodziewane od lat i tam, gdzie to wywołuje zaskoczenie” - skomentował na Linkedinie Jan Dziekoński, twórca agencji doradczej FLTR.pl.

Ekspert dodaje, że niestety to dalszy ciąg prostych mechanizmów związanych za zacieśnieniem polityki pieniężnej, którego bezpieczny kredyt 2 proc. nie zapudruje.

- Przewidywaliśmy nasilenie tego procesu w 2023 r. Wcześniej były to m.in. Tasbud czy Berg Holding/Śląskie Kamienice. Przed problemami budowlanki przestrzega regularnie Polski Związek Pracodawców Budownictwa i dr Damian Kaźmierczak - przypomina Jan Dziekoński.

