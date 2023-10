Carrefour Polska rozpoczął pilotaż usługi MoneyGram — dostępu do błyskawicznych krajowych i zagranicznych przekazów pieniężnych, które można wysłać w dowolne miejsce na świecie już za kilka złotych.

Pilot tego rozwiązania odbywa się w dziesięciu sklepach sieci.

Klienci wybranych hipermarketów Carrefour w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, mogą wysyłać pieniądze za pomocą usługi MoneyGram w Punkcie Obsługi Klienta (POK).

Transakcje MoneyGram z polskich sklepów sieci realizowane są jedynie w polskiej walucie PLN.

Usługa MoneyGram zapewnia łatwy przekaz pieniędzy z Polski do ponad 400 tysięcy punktów w ponad 200 państwach na całym świecie. W ramach usługi w Carrefour realizowane są przekazy krajowe i zagraniczne w kilku dostępnych opcjach, m.in. przekaz gotówkowy, a także przekaz na konto bankowe w kraju odbioru. Dotychczas, usługa dostępna była na stałe jedynie w placówkach Poczty Polskiej, Banku Pocztowego i Banków Spółdzielczych, ale od października br., można z niej skorzystać przy okazji zakupów w sklepach Carrefour w Polsce.

Klienci wybranych hipermarketów Carrefour w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu (adresy na końcu komunikatu), mogą wysyłać pieniądze za pomocą usługi MoneyGram w Punkcie Obsługi Klienta (POK). Do wysłania pieniędzy niezbędny jest dowód tożsamości, który pracownik POK weryfikuje, a następnie wypełnia elektroniczny formularz zgodnie z informacjami jakie otrzyma od klienta. Każda osoba wysyłając pieniądze otrzymuje potwierdzenie transakcji wraz z kodem odbioru. Pieniądze będzie można odebrać nawet w 10 minut, w jednym z ponad 400 tysięcy punktów MoneyGram na całym świecie i jest to tak samo proste. Poza dowodem tożsamości wystarczy mieć przy sobie kod odbioru, przekazany przez nadawcę przekazu. Po weryfikacji dokumentu i kodu przez pracownika POK i po podpisaniu potwierdzenia transakcji, pieniądze są wypłacane. To wszystko nawet w 1 minutę.

- Carrefour Polska konsekwentnie realizuje projekty z obszaru Usług dla Klientów oraz poszerza grono Partnerów Biznesowych, z którymi je wdraża. Miło mi poinformować o naszym nowym partnerstwie z MoneyGram - światowym liderem rynku przekazów pieniężnych. Dzięki temu partnerstwu oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z przekazów pieniężnych MoneyGram przy okazji zakupów w naszych sklepach. Łatwe i wygodne odbieranie i wysyłanie przekazów pieniężnych dołącza tym samym do portfolio usług dostępnych dla naszych klientów w sklepach Carrefour - mówi Grzegorz Wazowicz, Menedżer Działu Usług Finansowych i Handlowych oraz Projektów Specjalnych w Carrefour Polska. Obecnie wdrożyliśmy usługę MoneyGram w wybranych hipermarketach na terenie Warszawy, Wrocławia i Krakowa. Plany są ambitne i jeszcze w tym roku mamy zamiar wprowadzić usługę w kolejnych sklepach Carrefour - dodaje Grzegorz Wazowicz.

Usługa MoneyGram dostępna jest już w trzech sklepach Carrefour w Warszawie, w dwóch placówkach we Wrocławiu i jednej w Krakowie. Pieniądze odbierać i nadawać można w godzinach otwarcia sklepów Carrefour. W zależności od wysokości wysyłanej kwoty i kraju jej odbioru, pobierana jest opłata (od 8 zł dla przekazu krajowego i od 9,50 zł dla zagranicznego). Transakcje MoneyGram z polskich sklepów sieci realizowane są jedynie w polskiej walucie PLN.

Sklepy Carrefour z dostępną usługą MoneyGram:

Kraków Czyżyny, ul. M.Medweckiego 2

Warszawa Arkadia, ul. Jana Pawła II 82

Warszawa Targówek, ul. Głębocka 15

Warszawa Wileńska, ul. Targowa 72

Wrocław Borek, ul. Gen. Hallera 52

Wrocław Magnolia, ul. Legnicka 58

Sklepy, w których usługa jest obecnie w trakcie uruchamiania:

Warszawa, Ul. Powstańców Śląskich 126

Warszawa, Al. Jerozolimskie 148

Warszawa, ul Złota 59

Warszawa, ul. Wołoska 12

