Marże grupy Mirbud w najbliższym czasie zostaną utrzymane. Mogą wzrosnąć w drugiej połowie 2023 r. - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa chce utrzymywać wartość portfela zamówień na poziomie powyżej 5 mld zł.

Skonsolidowane przychody Mirbudu w okresie od stycznia do września br. wyniosły 2.302,9 mln zł wobec 1.647,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 127,4 mln zł wobec 126,6 mln zł przed rokiem, a zysk netto ukształtował się na poziomie 87,7 mln zł wobec 92,4 mln zł w 2021 roku.

Spółka podaje, że marża operacyjna spadła po trzech kwartałach do 5,5 proc. z 7,7 proc. przed rokiem. Marża zysku netto wyniosła w tym czasie 3,8 proc. wobec 5,6 proc. rok wcześniej.

- Jeśli chodzi o przyszłość to potwierdzamy, że koniunktura nam sprzyja - sprzyja wszystkim tym spółkom budowlanym, które są zakontraktowane po w miarę rozsądnych cenach i mają waloryzację w umowach i czekają tak naprawdę na to aż rynek się wystudzi, jakaś część materiałów jeszcze stanieje, a podwykonawcy będą bardziej dostępni - powiedział podczas konferencji Paweł Korzeniowski, dyrektor finansowy i członek zarządu Mirbudu.

Dodał, że marże w Mirbudzie są "całkiem przyzwoite" i zostaną utrzymane - ze wskazaniem, że w drugiej połowie przyszłego roku mogą zacząć rosnąć.

- Systematycznie rozbudowujemy nasz portfel zamówień i kluczowe dla nas jest to, aby wartość tego portfela była powyżej poziomu 5 mld zł w każdym okresie. W tym momencie jest to 5,25 mld zł i większość z tego portfela przypada na budownictwo drogowe - tj. 75 proc. Budynki użytku publicznego to 12 proc., budynki produkcyjno-magazynowe 11 proc., a budynki mieszkalne to 2 proc. - powiedział Paweł Bruger, rzecznik prasowy Mirbudu.

- To jest kawałek biznesu, w którym w przyszłości widzimy szansę zaistnieć i zwiększać przychody. Drugi taki kawałek biznesu, w którym widzimy szansę i coraz bardziej istniejemy to budowy w ramach szeroko rozumianej obronności naszego kraju - dodał Paweł Bruger.

