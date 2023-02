Konsumenci poszukują produktów tworzonych specjalnie dla nich. A personalizacja to usługa, której rentowność będzie tylko rosła - przynajmniej tak wynika z badania Adobe i Deloitte.

Eksperci z Adobe i Deloitte przekonują, że rzesze klientów i klientek są gotowi otworzyć szerzej portfele, aby mieć poczucie wyjątkowości i sprawczości w wyborze właściwości swoich zakupów.

Konsumenci przywiązują nieproporcjonalnie dużą wagę do produktów, które częściowo stworzyli.

Klienci tolerują aż do 20 proc. podwyżki ceny, jeśli w zamian za dodatkowe koszta mogą spersonalizować produkt lub usługę.

Jedną z metod przyciągania klientów w nadchodzących latach będzie tworzenie spersonalizowanych produktów i usług. Aż 91 proc. konsumentów chętniej robi zakupy w sklepach, które umożliwiają dostosowanie produktu czy usługi pod swoje indywidualne potrzeby, lub kiedy marka pamięta ich preferencje (np. rozmiar czy ulubione składniki lub kolory). 42 proc. natomiast jest zirytowana, gdy nie ma możliwości dostosowania produktu pod swoje oczekiwania.

To wnioski płynące z raportu Adobe Research, „Co zwiększy sprzedaż e-commerce i omnichannel w 2023 r.?". Zdaniem autorów dodanie personalizacji do portfolio usług marek — w tym kosmetycznych — będzie kluczem do stworzenia pozytywnego doświadczenia klienta, a marketing mający na celu zadowolenie klientów poprzez promocje i okazjonalne oferty jest już przez konsumentów uważany za coś oczywistego. Deloitte natomiast dowodzi, że klienci i klientki tolerują aż do 20 proc. podwyżki ceny, jeśli w zamian za dodatkowe koszta mogą spersonalizować produkt lub usługę. W 2023 roku można spodziewać się, że więcej firm będzie spoglądać w kierunku technologii takich jak druk 3D, aby móc tworzyć fizyczne dobra i produkty, które są przygotowane całkowicie pod nas – stwierdza Deloitte.

To oczywiste przykłady na dalsze działanie efektu IKEA.

Jest to błąd poznawczy polegający na tym, że konsumenci przywiązują nieproporcjonalnie dużą wagę do produktów, które częściowo stworzyli.

Nazwa nawiązuje do szwedzkiego producenta i sprzedawcy mebli IKEA, który sprzedaje wiele mebli wymagających montażu. Badanie z 2011 roku wykazało, że paradoksalnie badani byli skłonni zapłacić o 63 proc. więcej za meble, które sami zmontowali, niż za równoważne, wstępnie zmontowane przedmioty. Jednym z czynników jest to, że „samodzielny montaż [lub wybór cech produktów] produktów może pozwolić ludziom zarówno czuć się kompetentnymi, jak i okazywać dowody tych kompetencji”.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl