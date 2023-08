Dla Grupy Muniak najważniejsi są ludzie - dlatego kiedy Dawid Wydra, uczeń kl. III technikum budowlanego w Limanowej, został reprezentantem Polski na mistrzostwach Europy EuroSkills Gdańsk 2023, firma postanowiła wesprzeć go w przygotowaniach.

Grupa Muniak jest wiodącym Generalnym Wykonawcą sektora fit-out w Polsce.

Od początku swojego istnienia firma zrealizowała ponad 1,4 tys. projektów budowlanych, w tym 900 tys. mkw. przestrzeni biurowych i handlowych.

EuroSkills to największy konkurs edukacyjny i umiejętności zawodowych w Europie, który odbywa się co dwa lata.

W ramach przygotowań, Grupa Muniak zdecydowała wyposażyć reprezentanta Polski na mistrzostwach Europy EuroSkills Gdańsk 2023 w materiały do treningu, narzędzia, sprzęt oraz wspomóc udział w szkoleniach.

Fundamentem Grupy Muniak są ludzie

Od samego początku funkcjonowania firmy wiedza, doświadczenie, ciężka praca i zaangażowanie pracowników każdego szczebla tworzą jej sukces. Szczególny nacisk jest położony na budowanie wieloletnich, silnych relacji, u których podłoża leży wzajemny szacunek i zaufanie.

Wsparcie lokalnej społeczności, z której wywodzą się korzenie Grupy Muniak jest dla nas bardzo ważne - podała firma.

Inicjatywy takie jak współpraca z jednostkami edukacyjnymi, praktyki, konkursy i wizytacje na budowach są przez Grupę Muniak organizowane regularnie.

EuroSkills - najlepsi z najlepszych

EuroSkills to największy konkurs edukacyjny i umiejętności zawodowych w Europie, który odbywa się co dwa lata. Jednocześnie jest to największe w Europie wydarzenie związane z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Młodzi profesjonaliści z całego kontynentu rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

Tegoroczna edycja odbędzie się w Gdańsku.

Talenty w blokach startowych

EuroSkills Gdańsk 2023 powita 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 43 różnych umiejętnościach i zawodach. Spodziewanych jest około 100 tys. uczestników wydarzenia z całej Polski i zagranicy.

Finał zawodów odbędzie się na początku września.

