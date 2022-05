Na rynku doradców rośnie konkurencja. Triflow z Katowic pomoże rosnąć nawet najmniejszym firmom

Dotychczas eksperci Triflow pracowali w korporacjach zarówno po stronie agencji doradczych jak i deweloperów (CBRE i Panattoni).

Firma ma swoją siedzibę w Katowicach w Fabryce Porcelany, Śląsk to ich rynek macierzysty.

Jak zapowiadają założyciele, Triflow będzie także aktywne na wschód od Katowic tj. w Małopolsce, Podkarpaciu, w Lublinie i Kielcach oraz na zachodzie tj. we Wrocławiu i Opolu.

Triflow stawia na dwie główne linie biznesowe: reprezentacja najemcy i pomoc w przeprowadzeniu najemcy przez proces pozyskania powierzchni przemysłowej (doradcy będą pomagać firmom znaleźć optymalną przestrzeń magazynową) oraz doradztwo w zakresie gruntów inwestycyjnych.

- Oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach oraz pomoc w przygotowaniu gruntu pod inwestycje komercyjne - mówi dla PropertyNews.pl Mikołaj Walkowski, Managing Partner Triflow. - To co nas odróżnia od większości firm na rynku to to, że przygotowujemy dokumenty potrzebne do realizacji planowanej inwestycji, tak by z działki stworzyć gotowy produkt inwestycyjny dla potencjalnych inwestorów.

Jak zaznacza, portfel gruntów jakimi obraca Triflow wykracza poza działki przemysłowe, ponieważ firma działa także w zakresie działek handlowych, biurowych i mieszkaniowych

- Kładziemy nacisk na spersonalizowaną opiekę nad klientem i projektami, bez korporacyjnych konfliktów interesów i ograniczeń. Stawiamy klientów na pierwszym miejscu, dlatego dużą wagę przywiązujemy do poznania i zrozumienia ich potrzeb. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dogłębnej znajomości rynku oraz długofalowym relacjom z deweloperami możemy służyć kompleksowym wsparciem w rozwiązywaniu złożonych problemów w zakresie pozyskiwania nieruchomości i sprzedaży gruntów inwestycyjnych pod powierzchnie przemysłowe i magazynowe - tłumaczy Mikołaj Walkowski.

Triflow to ludzie

Główny filar agencji doradczej tworzą eksperci, którzy wcześniej pracowali w innych firmach z sektora nieruchomościowego.

Magdalena Roman ma ponad 6-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości magazynowo-produkcyjnych, które zdobyła m.in. w CBRE. Do jej kluczowych zadań należy kompleksowe doradztwo w zakresie najmu, zarządzanie transakcjami oraz reprezentacja najemcy w procesie komercjalizacji powierzchni magazynowych. Magda specjalizuje się także w negocjacjach rozbudowanych projektów BTS.

Mikołaj Walkowski ma za sobą ponad 7 lat na rynku nieruchomości poprzedzone 7 latami w logistyce na stanowiskach handlowych. Mikołaj zdobywał doświadczenie w firmie Panattoni i CBRE. W 2021 uzyskał tytuł CCIM (Certifed Commercial Investment Member). Odpowiada za rozwój biznesu spółki.

Tomasz Niczyporuk zajmuje stanowisko Associate Director w ramach zespołu zajmującego się gruntami. Od 13 lat na rynku nieruchomości komercyjnych zdobywał doświadczenie m.in. w CBRE gdzie był odpowiedzialny za wyszukiwanie, analizę oraz ofertowanie gruntów inwestycyjnych. Tomek specjalizuje się w sektorze nieruchomości przemysłowych, głównie w transakcjach kupna-sprzedaży gruntów oraz obiektów na terenach południowej Polski.

Triflow pomoże rosnąć mniejszym firmom

- Uważamy, że rynek dynamicznie rośnie. Dostrzegamy niszę na wyspecjalizowane, elastyczne, kreatywne i proklienckie firmy doradcze tworzone przez doświadczonych ludzi z branży - mówi Magdalena Roman, Managing Partner Triflow. - Wiemy, że dla klienta ważne jest kompleksowe podejście do jego problemu, dlatego stworzyliśmy siatkę kontaktów i firm, z którymi współpracujemy przy najbardziej skomplikowanych projektach.

Jak zapewniają przedstawiciele Triflow, główną motywacją do działania jest skupianie się na prowadzeniu procesów i uzyskanie balansu życiowego dla siebie i swoich współpracowników.

- Nie zależy nam na przypisywaniu transakcji do siebie i sztucznym zwiększaniu udziału w rynku, a na jakości prowadzonych procesów i wnoszeniu wartości dodanej do rynku - zapewnia Mikołaj Walkowski. - Chcemy pomóc mniejszym firmom działającym lokalnie, poprawić swoje warunki biznesowe, aby mogły zacząć działać globalnie i w międzynarodowym standardzie - zarówno jeśli chodzi o miejsce pracy jak i potencjalnych kontrahentów - zaznacza.