New Balance rozszerza kontrakt z Sescom na usługi Facility Management w obiektach znajdujących się w Hiszpanii i Portugalii.

Sescom to spółka będąca jednym z największych dostawców z rynku technicznego Facility Management w Polsce.

Sescom rozpoczęła realizację usług FM dla marki New Balance na rynku hiszpańskim i portugalskim.

Zakres obejmuje przeglądy prewencyjne oraz serwisy reakcyjne.

New Balance to amerykańska firma, która swoją działalność rozpoczęła w 1906 roku. Obecnie jest jedną z największych na świecie firm produkujących obuwie, odzież i akcesoria sportowe. Początkowo firma produkowała wkładki do butów. Po 30 latach istnienia stworzyła pierwsze profesjonalne buty do biegania. New Balance nieustannie poszerza swój asortyment o nowe propozycje obuwnicze oraz odzież i akcesoria sportowe i lifestylowe. W Polsce firma pojawiła się w 2000 roku.

New Balance przywiązuje dużą uwagę do standardów obsługi klientów, wystroju oraz serwisu technicznego salonów.

Współpracę z marką New Balance rozpoczęliśmy 1,5 roku temu. Zakres współpracy obejmował obsługę FM sieci w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii oraz Austrii. W tym roku rozszerzyliśmy współpracę o sieci w Hiszpanii i Portugalii. W ramach zarządzania obsługą techniczną obiektów należących do New Balance zajmujemy się konserwacją instalacji HVAC i elektrycznych, a także drzwi i rolet automatycznych. Do naszych zadań należy również utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego i usługi ogólnobudowlane – mówi Dorota Jasińska, Business Development Manager w Sescom S.A.

Firmy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, rozumieją, że wraz z postępem technologicznym muszą rozwijać FM. Należy wykorzystywać technologie, aby dostarczyć wartości odpowiadające potrzebom klientów.

Zainteresowanie usługami Facility Management poza granicami Polski systematycznie rośnie. Cieszy nas fakt, że kolejne globalna firma rozszerza z nami współpracę. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci w obszarze FM. Podejmując współpracę z klientem, zawsze skupiamy się na jego indywidualnych potrzebach. Indywidualnie zaprojektowane przez nas rozwiązania zapewniają nie tylko obsługę obiektów, ale również wzrost efektywności energetycznej i optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych – podkreśla Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Prawidłowa obsługa technicznej obiektów zapewnia komfort osobom przebywającym w sklepach, a także ogranicza zużycia energii elektrycznej i emisję CO2.

