Niepewność na rynku budowlanym. Realizacje inwestycji mogą być trudniejsze

Stabilizują się ceny styropianu i wełny mineralnej, spada też koszt stali. Drożeje za to chemia budowlana. Jednak kluczowym problemem, z jakim mierzą się firmy budowlane to stały niedobór pracowników. – Popyt na usługi budowlane jest nadal spory. Wynika to z tego, że coraz więcej bloków mieszkalnych jest budowanych na wynajem, ale przy brakach kadrowych realizacje budów mogą być trudniejsze – mówią eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Gwałtowne skoki cenowe materiałów budowlanych to już codzienność polskich firm budowlanych.

Do tego dochodzą długie terminy dostaw i brak ludzi do pracy.

Stałym problemem jest też brak wykwalifikowanych pracowników, doświadczonych w realizacji dużych inwestycji.

– Szczęśliwie pojawiają się okresy stabilizacji. Normują się ceny styropianu, można nawet zauważyć tendencję spadkową. Oczywiście daleko jeszcze do poziomu sprzed pandemii i długotrwałej równowagi. Łatwiej teraz o stal, której cena spadła o blisko połowę, w stosunku do początku roku. Ceny wełny mineralnej od lipca są na podobnym poziomie, a zapotrzebowanie na nią jest ogromne – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Za metr sześcienny styropianu płaci się teraz średnio 253 zł. Grafitowy jest jeszcze droższy i kosztuje nawet ponad 270 zł. W porównaniu z cenami z początku roku to niewielki spadek o 3 %. Z kolei cena styropianu grafitowego skoczyła o 8 %. – Lekką tendencję spadkową widzimy od maja tego roku, kiedy styropian był najdroższy i kosztował nawet 337 zł za metr sześcienny – podkreśla Grzegorz Tymoszewski. Zdecydowanie poprawiła się dostępność tego materiału. Jeszcze kilka tygodni temu trzeba było na niego czekać nawet 2 tygodnie. Teraz to zaledwie 2-3 dni. Chemia budowlana skoczyła aż o 15 %. Z kolei stal spadła do poziomu 4 tys. zł za tonę. To spadek aż o 55 % w porównaniu do początku tego roku! I jak podkreślają eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji poprawia się też jej dostępność.

W styczniu cena metra kwadratowego wełny wynosiła średnio 68 zł. Teraz to już nawet 75 zł. Jednak w porównaniu z lipcem ubiegłego roku to już skok o 86 proc. Szczęśliwie wydaje się, że największe skoki cenowe już minęły. Teraz wełna drożeje ze stałą 2-3 zł na metrze kwadratowym.

Producenci zapowiadają jednak, że cena tego materiału może w dalszym ciągu wzrastać. Na skoki cenowe i dalszą niepewność wpływają inflacja, podwyżki cen prądu, gazu i paliwa, które przekładają się na ceny materiałów budowlanych, ich transport i czas oczekiwania na dostawę. Na wełnę czeka się nawet 2 miesiące, choć wiele zależy od bieżących zasobów hurtowni.

Brak rąk do pracy na budowie

Stałym problemem jest też brak wykwalifikowanych pracowników, doświadczonych w realizacji dużych inwestycji. A tych nie brakuje. I jak zapowiadają eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji pracy na dużych budowach w tym roku raczej nie zabraknie. Wszystko za sprawą zmieniającej się struktury inwestycji. W większości miast rynek mieszkań pod sprzedaż wyhamował, za to mocno rozwija się rynek mieszkań pod wynajem, kupowanych przez fundusze.

– Często spotykamy się z sytuacją, w której to nasi pracownicy muszą poprawiać wadliwie wykonane prace po pseudo fachowcach, głównie tych, którzy wcześniej pracowali przy budowie domków jednorodzinnych. Wynika to przede wszystkim z nieznajomości specyfiki pracy na dużych powierzchniach i wysokościach – komentuje Krzysztof Klepczyński z firmy KDK-BUD.

Przekwalifikowanie się firm budowlanych nie jest takie proste. Brak doświadczenia w pracy na elewacjach może spowodować nie tylko źle wykonaną pracę, ale także niedotrzymanie terminowej realizacji. Sytuację jeszcze bardziej utrudnia brak systemu norm odbioru elewacji, co dla niedoświadczonych firm budowlanych może stanowić ogromną barierę.