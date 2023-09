Branża nieruchomości wciąż ma trochę przysłonięte oczy. Właściciele budynków próbują udawać, że zeroemisyjność i odejście od paliw kopalnych ich nie dotyczy. Sytuacja przypomina tę sprzed pięciu lat w sektorze motoryzacyjnym.

Sesja Property Forum „Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim”. Fot. PTWP.

W jakim momencie zielonej rewolucji jest dzisiaj rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce? Co mobilizuje firmy do transformacji bardziej: strach np. przed opłatą ETS 2, czy benefity, takie jak dostęp do zielonego finansowania lub dobra lokata w zielonych benchmarkach? Nad tym m.in. zastanawiali się prelegenci sesji Property Forum „Klimatyczne ambicje. Efektywność przede wszystkim”.

Na bakier z zeroemisyjnością

Zdaniem Dariusza Chrzanowskiego, branża nieruchomości wciąż ma trochę przysłonięte oczy.

Właściciele budynków próbują udawać, że zeroemisyjność ich jeszcze nie dotyczy - tłumaczy Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

- Właściciele budynków próbują udawać, że zeroemisyjność i odejście od paliw kopalnych jest wymysłem i ich to jeszcze nie dotyczy. Sytuacja przypomina tę sprzed pięciu lat w sektorze motoryzacyjnym. Dlatego firmę, która podpisze kontrakt PPA na dostawę zielonej energii lub mocno zoptymalizuje jej zużycie, można dzisiaj porównać do Tesli 15 lat temu - opisuje Dariusz Chrzanowski, Director Energy Advisory Colliers.

Na drodze do neutralności klimatycznej

Ambitne cele klimatyczne potrzebują wzoru, który uwiarygodni ich realizację. Na pewno jest nim wybudowana w zeszłym roku przez Panattoni jedna z pierwszych na świecie zeroemisyjnych fabryk - obiekt dla firmy Danfoss powstał w Grodzisku Mazowieckim. Wybudowany w formule BTS stał się ważnym kamieniem milowym na drodze do zeroemisyjności. Ale czy na horyzoncie widać zeroemisyjny big box multitenantowy?

Brakuje regulacji, które pozwalają na instalację większych farm fotowoltaicznych na dachach magazynów - tłumaczy Emilia Dębowska, Sustainability Director Panattoni Europe. Fot. PTWP.

- Pod względem operacyjnego śladu węglowego takie nisko- lub zeroemisyjne magazyny działają już m.in. w Szwecji, Holandii czy Wielkiej Brytanii. W Polsce powstają pierwsze budynki z pompami ciepła i wyposażone w farmy fotowoltaiczne na dachach. Skrócił się zwrot z takich inwestycji. Dawniej pompy ciepła zwracały się po 15-17 latach, dziś po trzech. Powoli rynek zaczyna być świadomy tej zmiany - tłumaczy Emilia Dębowska, Sustainability Director Panattoni Europe.

Brakuje jednak regulacji, które umożliwiałyby instalację większych farm fotowoltaicznych na dachach magazynów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bardzo ograniczają takie inwestycje.

Certyfikacja obsługi budynków

Wyzwania klimatyczne stoją przed każdym interesariuszem rynku nieruchomości komercyjnych. Z certyfikacją budynków jesteśmy już oswojeni, teraz nadszedł czas na certyfikację ich obsługi. Jak pogodzić dotychczas stosowane przez klientów kryteria wyboru dostawców usług FM z nowymi oczekiwaniami klimatycznymi?

Niestety w Polsce jesteśmy dopiero na początku zielonej drogi - opisuje Radosław Dąbrowski, dyrektor zrządzający grupa Impel. Fot. PTWP.

- Kryteria ekologiczne nie są dzisiaj brane pod uwagę przy wyborze firm sektora Facility Management. Oczywiście ich uwzględnienie oznacza, że jest to wtedy droższa usługa, ale zapewnia inne optymalizacje, które zostaną docenione za dwa lub cztery lata, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy. Niestety w Polsce jesteśmy pod tym względem na początku tej drogi - opisuje Radosław Dąbrowski, dyrektor zrządzający grupa Impel.

Firma testowała certyfikat Ecolabel w biurowcu Mennica Legacy Tower dla mBanku. - Chcieliśmy zrobić coś unikatowego, co pozwoli zebrać doświadczenia i zrobić kolejny krok w kierunku zeroemisyjności - dodaje Radosław Dąbrowski.

Paliwo bezcenne: efektywność energetyczna

Mówiąc o ekologii, nie sposób nie wspomnieć o wymiernym jej oszczędzaniu. Veolia chwali się, że dla niej najważniejszym paliwem jest efektywność energetyczna. Jej podniesienie daje realne oszczędności energii, a więc zmniejsza koszty prowadzenia biznesu. Jak wygląda klasyczny schemat kompleksowych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej obiektów komercyjnych?

Efektywność energetyczna to baza osiągnięcia celu neutralności klimatycznej - tłumaczy Robert Katzor, dyrektor handlowy, członek zarządu Veolia Industry Polska. Fot. PTWP.

- Od audytów efektywności energetycznej i optymalizacyjnych, poprzez zaproponowanie konkretnego rozwiązania i jego implementację aż do kompleksowej usługi uzyskania białego certyfikatu. Wierzymy, że to jest realne wsparcie w poprawie efektywności energetycznej naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że to baza osiągnięcia celu neutralności klimatycznej - tłumaczy Robert Katzor, dyrektor handlowy, członek zarządu Veolia Industry Polska.

Jak ograniczyć rachunki za energię?

W nowoczesnych budynkach często wystarczy wdrożyć tzw. miękkie działania proefektywnościowe, niewymagające finansowania. Najemcy i właściciele obiektów komercyjnych oczekują ich od firm sektora Facility Management. Ważnym elementem tego procesu jest wdrożenie dobrych praktyk podnoszących świadomość ekologiczną użytkowników budynków.

Określenie optymalnego zapotrzebowania na szczytową moc jest jednym z elementów, który może bardzo ograniczyć rachunki - tłumaczy Jerzy Szulc, wiceprezes Agis Management Group. Fot. PTWP.

- Każdego miesiąca sprawdzamy rachunki i rozmawiamy z najemcami o tym, jak można je obniżyć. Pozwala to ograniczyć zużycie prądu od ok. 3 proc. do 5 proc. Skoro energia drożeje i nie możemy nic z tym zrobić, bo stawki narzucają nam dostawcy, to musimy postarać się zmniejszyć jej zużycie - tłumaczył Jerzy Szulc, wiceprezes Agis Management Group.

Najemcy budynków komercyjnych są tylko jednym z obszarów działań proefektywnościowych. Drugim są umowy z dostawcami. - Określenie optymalnego zapotrzebowania na szczytową moc jest jednym z elementów, który może bardzo ograniczyć rachunki - opisuje Jerzy Szulc.

Do tego są potrzebne optymalizatory sieci. - Dzięki nim będzie dokładnie wiadomo, ile energii zamówić, żeby nie płacić dosyć dużych kar umownych - podkreśla Jerzy Szulc.

Trzecim obszarem działań optymalizujących zużycie energii w budynkach komercyjnych jest sterowanie systemem BMS.

Dzięki odpowiednim zabiegom w tych trzech obszarach można, zdaniem eksperta, zmniejszyć zużycie energii w budynkach nawet do 20 proc.

Magazyn energii to przyszłość

Wizerunek nowoczesnej, zielonej firmy jest dziś na wagę złota. Klienci i kontrahenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy organizacja działa w duchu zrównoważonego rozwoju i stawia na zieloną energię. Jak najlepiej uciec od czarnej czy brunatnej energii?

Nieruchomości powinny być dzisiaj mocno powiązane ze źródłami wytwarzania energii - tłumaczy Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu Respect Energy. Fot. PTWP.

- Nieruchomości powinny być dzisiaj mocno powiązane ze źródłami wytwarzania energii. Według najbardziej optymalnego modelu obiekt powinien posiadać własne źródło OZE, magazyn energii oraz linię bezpośrednią. Te elementy w sposób maksymalny pozwolą wykorzystywać wszystkie szanse, jakie stwarza rynek - opisuje Dariusz Bliźniak, wiceprezes zarządu Respect Energy.

Ekspert dodaje, że bez magazynów energii w najbliższych latach nie osiągniemy stabilizacji w systemie energetycznym.

