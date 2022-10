W łódzkiej Fuzji ruszyła właśnie wystawa fotograficzna ilustrująca codzienną pracę budowlańców. Kadry z placu budowy można oglądać do końca października.

W samym sercu Łodzi trwa jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji budowlanych - rewitalizacja 8-hektarowego terenu po dawnych zakładach włókienniczych Karola Scheiblera.

Nowa wielofunkcyjna przestrzeń miejska powstaje dzięki zaangażowaniu wielu zespołów ludzi, w tym pracy ekip budowlanych.

Spółka Echo Investment z okazji Dnia Budowlańca postanowiła wyróżnić tych, którzy każdego dnia cegła po cegle odzyskują to historyczne miejsce na nowo i przywracają je do życia.

W Fuzji ruszyła właśnie wystawa fotograficzna ilustrująca codzienną pracę budowlańców.

Kadry z placu budowy można oglądać do końca października.

Na terenie Fuzji rewitalizowanych jest 15 historycznych budynków, które po zakończonych pracach zyskają nowe funkcje. W kompleksie docelowo pojawi się też łącznie 7 nowo wybudowanych obiektów, budynki mieszkalne oraz przestrzenie biurowe. Niektóre z nich oddane zostały już do użytkowania. Niezwykle delikatne i wrażliwe roboty wykonywane na historycznej zabudowie wymagają najlepszej klasy specjalistów, którzy na placu budowy muszą wykazać się niezwykłą precyzją, doświadczeniem i rzemiosłem pracy. To właśnie z myślą o nich Echo Investment postanowiło zorganizować bezpłatną i dostępną dla wszystkich wystawę fotografii, którą oglądać można na zewnętrznym terenie kompleksu. Kadry z placu budowy to zatrzymane chwile, na których obiektyw uchwycił budowlańców podczas ich codziennej pracy. Fotografie zostały zainstalowane na 13 podwójnych drzwiach będących częścią zabytkowej Elektrowni Karola Scheiblera z 1910 roku, do której można dojść od ulicy Milionowej 6a.

Budowniczowie Fuzji na co dzień są anonimowi, ale to dzięki ich pracy i staraniom możemy podziwiać ukryte od ponad wieku piękno historycznej zabudowy secesyjnego kompleksu. Wystawa, którą prezentujemy z okazji „Dnia Budowlańca” jest wyrazem podziękowania dla tych, którzy osobiście każdego dnia przywracają świetność tej zabytkowej pofabrycznej przestrzeni. Poprzez wystawę chcemy też pokazać ludziom, jak od zaplecza wygląda plac budowy. Zdjęcia naszych bohaterów z dumą prezentujemy użytkownikom kompleksu, a także gościom odwiedzającym Fuzję – mówi Weronika Ukleja – Sałak, Recznik Prasowy Echo Investment.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy i zyskuje nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

