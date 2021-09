Norblin wybrał facility managera

Firma ISS Facility Services przejęła usługi facility management w Fabryce Norblina. W zrewitalizowanym obiekcie, ISS będzie odpowiedzialne m. in. za obsługę techniczną, utrzymanie czystości oraz utrzymanie terenów zewnętrznych.

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji Fabryki Norblina jest Grupa Capital Park.

Głównym wykonawcą jest firma Warbud SA, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering.

Za działania związane z konserwacją zabytków odpowiada firma Monument Service.

Fabryka Norblina to inwestycja obejmująca ponad 65 tys. mkw. powierzchni. Większość – aż 41 tys. mkw. – zajmują nowoczesne przestrzenie biurowe klasy A+. Pozostałą część wypełnią lokale rozrywkowe, kulturalne, handlowe, gastronomiczne i usługowe.

– Fabryka Norblina to miejsce unikatowe ze względu na swoją bogatą historię, ale to także teren złożony pod kątem zarządzania, utrzymania i obsługi technicznej. Na powierzchni blisko 2 ha znajduje się 10 budynków zabytkowych, szereg uliczek wewnętrznych, które one wytyczają, 50 maszyn i urządzeń z ciągu technologicznego dawnych zakładów, a także budynki nowe w parterze i nowoczesna nadbudowa biurowa. Dlatego obowiązki związane z obsługą w zakresie facility management powierzyliśmy firmie ISS, ufamy jej wieloletniemu i bogatemu oświadczeniu – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członkini zarządu Grupy Capital Park.

– Od początku wraz z naszym klientem dążyliśmy do podkreślenia historycznego ducha tego miejsca. Chcąc uwydatnić jego unikalny charakter, zdecydowaliśmy się na specjalnie zaprojektowane stroje dla personelu oraz wózki nawiązujące do epoki. W ten sposób warstwa wizualna pozwoli poczuć użytkownikom niepowtarzalny klimat Fabryki Norblina, a jednocześnie korzystać z pełni możliwości, jaką daje nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń. Jednocześnie kładziemy nacisk na świetnie przeszkolony i profesjonalny personel. Proaktywni pracownicy serwisowi sprawiają, że świadczone usługi są najwyższej jakości. Dzięki temu każdy gość obiektu będzie zauważony, a jego potrzeby zaspokojone – podkreśla Piotr Herian, Operations Director, Business Services & IT w ISS.

W celu ciągłego podnoszenia jakości usług, ISS monitoruje trendy rynkowe i wdraża innowacyjne rozwiązania. Jedno z takich wdrożeń z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) dotyczy Fabryki Norblina. W łazienkach na terenie części wspólnych zostały zamontowane sensory stale monitorujące natężenie ruchu i tym samym umożliwiające sprawne zarządzanie pomieszczeniami. Personel na bieżąco otrzymuje dane dot. przepływów ludzi w określonych miejscach.

– Stosowane przez nas innowacyjne metody zarządzania nieruchomościami doskonale pasują do dynamicznego i międzynarodowego otoczenia zrewitalizowanego centrum. Tak wyjątkowy obiekt jakim jest Fabryka Norblina, zasługuje na wyjątkowe podejście. Jest doskonałym przykładem jak harmonijnie można połączyć wyjątkową tkankę historyczną z ultra nowoczesnymi rozwiązaniami – mówi Małgorzata Wilczek, Chief Commercial Officer w ISS.