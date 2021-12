Nowe hotele i restauracje dają zarobić branży meblowej

Spółka Trust Us, działająca na rynku mebli kontraktowych, zamyka 2021 r. siedmioma udanymi realizacjami. Wśród nich znajdują się przede wszystkim rozpoznawalne obiekty hotelowe i gastronomiczne, ale też wnętrza sieciowych zakładów usługowych.

W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka Trust Us zrealizowała kontrakty dla jednych z najgłośniejszych projektów w branży hotelarskiej, gastronomicznej i usługowej, dostarczając swoim klientom ponad 4300 sztuk mebli.

Jej realizacje obejmują Food Hall Browary w Warszawie, Hotel Sheraton Grand w Krakowie, Hotel Royal Tulip Sand oraz Radisson Resort w Kołobrzegu czy Hotel Anders w Starych Jabłonkach.

Ponadto, oprócz realizacji hotelowych, Trust Us wyposażył w meble wszystkie obiekty należące do sieci piekarni – kawiarni Nowakowski (województwo mazowieckie). Firma zadebiutowała również w nowym segmencie rynku – branży beauty. Wśród jej klientów znalazły się m.in. warszawskie salony fryzur Ruby Blue.

- Mijający rok zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us sp. z o.o. Dzięki realizacjom wykonanym w tak prestiżowych obiektach hotelowych rozpoznawalność naszej marki wyraźnie wzrosła, co przekłada się na podpisywanie kolejnych bardzo ciekawych i wymagających kontraktów.Ubiegłoroczny zastój, spowodowany pandemią, dotknął niemal wszystkich branż, jednak aktualna sytuacja pozwala stwierdzić, że rynek powoli zaczyna się stabilizować, a jego potrzeby wciąż rosną – dodaje.

Największym problemem branży meblarskiej zaraz po pierwszym ogólnokrajowym lockdownie była bardzo ograniczona dostępność materiałów i znaczna destabilizacja ich cen. Krajowi dostawcy, przez liczne podwyżki, dość asekuracyjnie podchodzili zarówno do wstępnych wycen, jak i do ostatecznych terminów dostaw materiałów. Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że sytuacja na rynku zaczęła stopniowo się poprawiać.

Ponowne otwarcie rynku horeca zrodziło ogromne zapotrzebowanie na oryginalne, dobrze zaprojektowane i wyposażone wnętrza, ponieważ klienci mieli większą niż kiedykolwiek ochotę na spędzanie w nich czasu wolnego – mówi Daniel Ochonko. Hotelarze zaczęli przywiązywać zdecydowanie większą niż dotychczas wagę do atrakcyjności części wspólnych w swoich obiektach. Obecnie w cenie jest przede wszystkim estetyka i wysoka jakość stosowanych materiałów. Współpracując z wieloma pracowniami architektonicznymi, często decydowaliśmy się na wykonanie mebli z dębiny, mosiądzu i miedzi - podsumowuje.

Przyszły rok dla Trust Us wygląda równie obiecująco. Spółka podpisała już kontrakty na realizacje wnętrz w obiektach użyteczności publicznej w Krakowie, Wrocławiu i Świnoujściu. W planach są również kolejne obiekty restauracyjne i lokale usługowe w największych polskich miastach.