Telepizza zmieniła siedzibę w Nakle nad Notecią. Nowy lokal o powierzchni 98 metrów kwadratowych, mieści się na terenie Galerii Aura. Restaurację opatrzono także szyldem z odświeżonym logo.

Telepizza uruchomiła nowy punkt swojej sieci w Nakle nad Notecią.

Lokal ma powierzchnię 98 metrów kwadratowych, z czego 60 metrów powierzchni przeznaczonych jest dla klientów restauracji.

Restauracja ma zewnętrzny ogródek i dużo miejsc parkingowych.

Restauracja mieści się na terenie Galerii Aura przy ul. Morteckiej 35.

To relokacja nakielskiej Telepizzy z poprzedniej siedziby.

Nowy punkt opatrzono nowym szyldem. Widać zmienioną kolorystykę i stylistyką liter tworzących logo marki.

Telepizza w Polsce

Telepizza jest obecna w Polsce od 1992 r. Należała do założonej 1988 r w Madrycie, globalnej, hiszpańskiej sieci o tej nazwie działając jako Telepizza Poland. W połowie 2021 roku krajowe aktywa Telepizzy przejęła właścicielsko oraz w zarządzanie spółka T-pizza należąca do Daniela Piekarskiego i Michała Igora Piaseckiego - menadżerów wcześniej przez lata odpowiedzialnych za rozwój w naszym kraju marki Subway. O zmianach właścicielskich T-pizza poinformowała jednak dopiero przed rokiem, zapowiadając restrukturyzację sieci, redukcję zatrudnienia oraz optymalizację kosztów i procesów operacyjnych. Jak twierdzi spółka, relokacje punktów sieci w obrębie poszczególnych miast czy dzielnic, to właśnie przykład takiego działania. Marka Telepizza, niezależnie od zmian właścicielskich, jest nadal obecna na naszym rynku. Nowi właściciele na mocy umowy licencyjnej zachowali prawo do korzystania ze znaków towarowych sieci.

Czy to się będzie zmieniać i sieć przejdzie w Polsce rebranding?

- Doceniamy potencjał marki wynikający z jej historycznych dokonań i obecności rynkowej w Polsce. Ale widzimy też jej potencjał rozwojowy - możliwość tworzenia nowych komplementarnych konceptów pozwalających poszerzyć obecną skalę sieci i ilość jej odbiorców. Skuteczna i efektywna komunikacja z dotychczasową oraz pokoleniowo młodszą i najmłodszą grupą docelową, wymaga świeżości również wizerunkowej. Bardzo ostrożne ale zauważalne zmiany wizerunkowe, to odświeżenie i uproszczenie naszego przekazu do rynku i nowych klientów - wyjaśnia Daniel Piekarski, v-ce prezes zarządu T-pizza.

W ostatnim czasie doszło do zmiany franczyzobiorców w lokalach m.in. w Olsztynie przy ul. Sylwestra Pieniężnego i w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. Ruszył też nowy lokal w Markach przy ul. Kościuszki.

- To była też okazja do wprowadzenia elementu t-pizza do naszego logotypu. Będziemy sukcesywnie robić to nadal - dodaje Daniel Piekarski.

Restauracje sieci t-pizza by telepizza w 80 % sprzedaży obejmuje cały wachlarz różnego rodzaju pizzy, zaś w pozostałych 20 % - startery, sałatki, desery i napoje. Spółka deklaruje również podtrzymanie swojego wiodącego modelu działalności, tj. realizacji dostaw pizzy do biur, mieszkań i domów w oparciu o zamówienia składane telefoniczne i online. Obecnie 75 % sprzedaży realizowana jest w ten sposób.

