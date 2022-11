OknoPlus nie zwalnia tempa i poszerza zespół. Do firmy dołącza trzech nowych dyrektorów - Krzysztof Gucwa Dorota Frączek i Dawid Mickiewicz.

OknoPlus rozwija ofertę produktową i dostosowuje doradztwo oraz sprzedaż do kanałów on-line.

Do zespołu OknoPlus dołącza trzech dyrektorów - Krzysztof Gucwa Dorota Frączek i Dawid Mickiewicz.

Izabela Tryba zostaje dyrektorem działu Obiektowego, będąc odpowiedzialną za duże projekty inwestycyjne.

Choć ostatnie lata nie należały do najłatwiejszych dla branży budowlanej, OknoPlus nie zwolnił tempa i wykorzystał minione miesiące na rozwój oferty produktowej i dostosowanie doradztwa oraz sprzedaży do kanałów on-line. W trakcie pandemicznej rzeczywistości swoje premiery miały rozwiązania z kolekcji Reveal, mapę salonów partnerskich zasiliły kolejne punkty w całej Polsce, marka przygotowuje wypuszczenie na rynek kolejnych nowości. W tak dynamicznej rzeczywistości i w obliczu ambitnych planów u sterów stanęło trzech nowych dyrektorów, którzy doprowadzą OknoPlus do kolejnych biznesowych portów.

Wzmocnienie działu innowacji, operacyjnego, sprzedaży i marketingu

Dyrektorem generalnym OknoPlus zostaje Krzysztof Gucwa, odpowiedzialny za rozwój innowacji marki OknoPlus. Krzysztof Gucwa pozostaje również członkiem zarządu.

- Oprócz obowiązków wynikających z pełnienia roli członka zarządu, duży nacisk położę na wdrażanie innowacji, które od samego początku istnienia firmy są znakiem rozpoznawczym OknoPlus – mówi Krzysztof Gucwa. - Jestem przekonany, że przyszłość należy do tych producentów, którzy stawiają na kreatywność, funkcjonalność oraz nowoczesne technologie. Do tych, którzy wyznaczają trendy, a nie tylko za nimi podążają. Mamy ogrom pomysłów, a z zespołem, który udało nam się stworzyć, możemy zrobić naprawdę wszystko, co udowadniamy każdym nowym produktem oraz udoskonalaniem tych już istniejących w naszym portfolio. Mojej pracy przyświeca motto: rób to, co innym wydaje się nie do zrobienia. Właśnie ta dewiza wyznacza i będzie wyznaczać kierunek moich działań - dodaje.

Krzysztof Gucwa

Stanowisko dyrektora operacyjnego obejmuje Dorota Frączek, która od 7 lat zajmuje się wdrażaniem koncepcji zarządzania Lean Manufacturing. Dzięki temu zoptymalizowano procesy w całej w firmie, a także wdrożono doskonalące je systemy ERP.

- Jako dyrektor operacyjny chciałbym skupić się na koordynacji współpracy między poszczególnymi działami tak, by jeszcze skuteczniej i efektywniej realizować plany długoterminowe. Obieramy kierunek do jeszcze prężniejszego rozwoju marki na wielu obszarach. Praca zespołowa, odpowiedzialność oraz jasno wytyczone cele są fundamentem mojego działania - mówi Dorota Frączek, dyrektor operacyjny OknoPlus.

Dorota Frączek

Na czele sprzedaży i promocji stanie Dawid Mickiewicz, który do tej pory zajmował się marketingiem marki. Do obowiązków nowego dyrektora dojdzie rozwój sieci sprzedaży w Polsce i zagranicą, kontakt z dystrybutorami oraz promocja innowacji OknoPlus na rynku polskim i zagranicznym.

- To, co wyróżnia OknoPlus na tle konkurencji to nowe podejście do pojęcia premium – patrzymy na okno w detalu, drobiazgach, skupiamy się na wnętrzu, żeby oddać klientom produkt najwyższej klasy – pełen innowacyjnej funkcjonalności oraz odpowiadający na współczesne kryteria designu i to w bardzo rozsądnej cenie. To już udało nam się zrobić, dzięki wyjątkowym, kreatywnym ludziom, którzy tworzą OknoPlus. Moim zadaniem będzie skuteczna komunikacja tych rozwiązań z rynkiem, z klientami, siecią sprzedaży, ale także między ludźmi w firmie. Tworzymy rozwiązania dla ludzi, którzy wymagają więcej, oczekują czegoś więcej i ich będziemy w przestrzeniach sprzedażowych poszukiwać. Nie tylko na rynku polskim, ale także za granicą – mówi Dawid Mickiewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu OknoPlus.

Dawid Mickiewicz

Ale to nie koniec tegorocznych zmian. Izabela Tryba zostaje dyrektorem działu Obiektowego, będąc odpowiedzialną za duże projekty inwestycyjne.

- Siłą marki są ludzie, którzy ją tworzą, a także to, że dzięki nim możemy być rzetelni – nie tylko podczas tworzenia produktów, ale już na etapie doradztwa oraz sprzedaży. To dla mnie ogromny powód do dumy, że nasi pracownicy, pełni zaangażowania, nowych pomysłów i świeżego spojrzenia na rozwój, staną na tak ważnych i czołowych stanowiskach - mówi Wacław Figiel, prezes marki OknoPlus.

