Na warszawskiej Woli otwarto nowy oddział sieci enel-med. Nowa placówka jest zlokalizowana w kompleksie budynków biurowych Warsaw Spire przy Placu Europejskim 2.

Nowy oddział sieci enel-med mieści się nieopodal Ronda Daszyńskiego, prężnie rozwijającego się centrum biznesowego stolicy.

W oddziale Warsaw Spire powstaje również Centrum Zdrowej Wagi.

Nowo otwarty oddział enel-med znajduje się na parterze Warsaw Spire i można do niego wejść od strony ulicy Towarowej. Na powierzchni ponad 500 mkw. na pacjentów czekają gabinety specjalistyczne, w których przyjmują: internista, chirurg bariatra, diabetolog, dietetyk, endokrynolog, ginekolog, ginekolog-endokrynolog, kardiolog, nefrolog, psycholog, psychiatria oraz pulmonolog.

Do dyspozycji pacjentów są również oddane 4 gabinety stomatologiczne, w których można skorzystać z usług stomatologa zachowawczego, chirurga stomatologa, implantologa oraz periodontologa, stomatologa estetycznego i higienistki stomatologicznej. W nowo otwartej placówce można wykonać pantomogram, RTG stomatologiczne, RTG wewnątrzustne, telerentgenogram oraz tomografię stożkową (CBCT), a także badania diagnostyczne, takie jak EKG, USG Doppler i USG ogólne.

Znajduje się tu również punkt zabiegowy, w którym wykonywane są zabiegi pielęgniarskie, badania laboratoryjne, pobrania krwi i szczepienia dorosłych.

W oddziale Warsaw Spire powstaje również Centrum Zdrowej Wagi, w której pomoc otrzymują pacjenci z zaburzeniami metabolicznymi. Konsultacje w centrum dedykowane są pacjentom z zaburzeniami odżywiania, nadwagą, otyłością, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe, cukrzyca typu 2), insulinoopornością, zaburzeniami gospodarki lipidowej, nadciśnieniem tętniczym, bezdechem sennym oraz innymi chorobami wynikającymi z nadmiernej masy ciała. W centrum zdrowej wagi pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej i kompleksowej opieki – począwszy od ustalenia przyczyn zaburzeń metabolicznych, przez ocenę aktualnego stanu zdrowia, do opracowania indywidualnego planu leczenia.

Cieszę się z otwarcia kolejnego oddziału enel-med w tak znakomitej lokalizacji. Jesteśmy dostawcą usług medycznych dla wielu firm i szczególnie ważne jest dla nas to, aby być blisko pacjentów i ich miejsca pracy. To bardzo wygodne rozwiązanie i duża oszczędność czasu, żeby tuż po pracy lub w jej trakcie skorzystać z usług lekarzy specjalistów czy wykonać badania – powiedział Jacek Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

Pacjenci enel-med będą mogli skorzystać z parkingu podziemnego za opłatą (6zł/h). Wjazd do parkingu znajduje się od ul. Łuckiej. Do oddziału można też wygodnie dojechać środkami komunikacji miejskiej: metrem: linia M2 (stacja: Rondo Daszyńskiego), autobusem: linie 106, 160, 178, 504, 517 czy tramwajem: linie 1, 22, 24. Oddział enel-med Warsaw Spire jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

