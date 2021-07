Nowy skład zarządu Polskiej Rady Facility Management

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania merytoryczne i finansowe zarządu.

Okazuje się, że dotychczasowy management po raz kolejny dostał kredyt zaufania i osoby wchodzące w jego skład będą nadal pełnić swoje funkcje.

Na pokładzie zespołu zarządzającego pojawił się nowy członek – Tadeusz Sztop z firmy Ever FS.

W trakcie spotkania powołano też całkowicie nowy skład komisji rewizyjnej.

Dotychczasowi członkowie zarządu PRFM po raz drugi zostali wybrani do pełnienia swoich funkcji. W skład zarządu wchodzą aktualnie: Krzysztof Kogut, redaktor naczelny magazynu „Obiekty” w roli prezesa, Andrzej Zalega, prezes zarządu firmy PZN jako wiceprezes, Zbigniew Mazurek, właściciel firmy doradczej MENPRESA – wiceprezes, Nina Jasiewicz, Associate Director Facilities w Merck & Co. – członek zarządu. Do dotychczasowego składu zarządu dołączył jeden nowy reprezentant – Tadeusz Sztop. który na co dzień pełni funkcję dyrektora technicznego FM w firmie Ever FS. Głosowanie odbyło się w środę, 30 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PRFM. Dużym zaskoczeniem okazała się wzorowa frekwencja, odnotowano aż 61 głosów reprezentowanych na 68 członków.

Przed głosowaniem odbyła się prezentacja dotychczasowych merytorycznych działań stowarzyszenia poprowadzona przez Krzysztofa Koguta, a także prezentacja wyników finansowych przedstawiona przez Andrzeja Zalegę. – W ostatnim roku pandemia zdominowała nasze branżowe dyskusje. Odbyliśmy o wiele mniej spotkań realnych, skupiając się na kontakcie online. Wierzę jednak w wagę naszych działań. Potencjał branży FM jest ogromny. Nasz raport o rynku pracy pokazuje, że liczba pracowników w sektorze wynosi ok. 630 tys. pracowników, w tym ok. 50 tys. managerów. To ogromna skala, wpływająca na polskie PKB – mówi prezes Polskiej Rady Facility Management, Krzysztof Kogut.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2020, które przedstawił Tadeusz Sztop. Wyłoniono też nowy skład komisji rewizyjnej, w który wchodzą: Artur Morawski, na co dzień dyrektor w Ever Grupa, w charakterze przewodniczącego, Wiktoria Bożek, team leader z Devire i Seweryna Afanasjew, dyrektor ds. zarządzania aktywami w GTC.

Zarząd Polskiej Rady Facility Management w nieco zmienionym składzie deklaruje dalsze prace poszczególnych Grup Roboczych nad przygotowywaniem dokumentów i raportów, a także działania promujące branżę FM i zawód facility managera.