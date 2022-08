NREP powierza część portfela PRS zarządcy

MVGM będzie świadczyć kompleksowe usługi zarządcze w warszawskich inwestycjach zlokalizowanych przy ulicach Lazurowej i Kłobuckiej.

Proces pozyskiwania najemców firma będzie realizować w ramach strategicznej współpracy z Hamilton May.

Dzięki nowej współpracy portfolio MVGM zwiększyło się do poziomu już ponad 1 660 mieszkań na wynajem.

- Jeszcze kilka lat temu rynek najmu instytucjonalnego był w naszym kraju ledwie dostrzegalny i ograniczony do zaledwie kilku inwestycji na terenie stolicy. Teraz ten sektor w bardzo szybkim tempie nabiera rozpędu. Zapowiedzi inwestorów i prognozy rynkowe wskazują, że istniejący zasób ok. 7 tys. mieszkań na wynajem w najbliższych latach powiększy się o kolejne 32 tys. lokali. Fundusze poszukują nowych rynków do lokowania zgromadzonego kapitału, a firmy deweloperskie są przygotowane do budowy całych osiedli przeznaczonych na wynajem. Kurcząca się podaż mieszkań i ich wysokie ceny w połączeniu z sytuacją gospodarczą – rosnącymi stopami procentowymi oraz inflacją wpływającą na wyższe koszty życia – przekładają się na zmianę preferencji na korzyść najmu. Fakt, że z naszej wciąż poszerzanej oferty dla sektora PRS skorzysta doświadczony, międzynarodowy inwestor rozpoczynający działalność na polskim rynku, szczególnie nas cieszy, bo potwierdza dobry kierunek działań MVGM oraz jakość naszych usług - komentuje Łukasz Mazurczak, Dyrektor Zarządzający MVGM.

Eksperci MVGM przejęli w zarządzanie 213 mieszkań zlokalizowanych w dwóch warszawskich inwestycjach przy ulicach Lazurowej i Kłobuckiej. Mieszkania należą do NREP – inwestora ze skandynawskim kapitałem, który po 15 latach obecności w branży nieruchomości w krajach nordyckich podjął decyzję o ekspansji na inne rynki, a Polska została pierwszym krajem, w którym rozpoczął inwestycje. W 2021 r. NREP podpisał umowę z fińskim deweloperem YIT dotyczącą budowy i zakupu portfolio w sumie ponad 1000 mieszkań na wynajem zlokalizowanych w Warszawie. Inwestycje, które znalazły się w zarządzaniu MVGM to pierwszy etap realizacji współpracy NREP z YIT.

- Bardzo istotnym aspektem jest dla nas komfort oraz jakość doświadczeń naszych najemców. Poza charakterystyką samych nieruchomości, wliczając w to m.in. lokalizację i standard wykończenia lokali oraz części wspólnych, chcemy upewnić się, że potrzeby naszych mieszkańców będą zaadresowane na wszystkich etapach współpracy, od procesu podpisania kontraktu poprzez bieżącą obsługę w czasie trwania najmu. Zdecydowaliśmy się powierzyć kwestie bezpośredniej współpracy z najemcami naszemu partnerowi MVGM. Wspólnie wypracowaliśmy model, który pozwoli zadbać o ich potrzeby i doświadczenia. Wybrane elementy tego podejścia obejmują m.in. jasne warunki najmu, profesjonalny proces zawarcia umowy, należyte utrzymanie lokali oraz części wspólnych, a także łatwy dostęp do informacji i usług dodatkowych poprzez aplikację lub kontakt z dedykowanym opiekunem. Wierzymy, że te działania spotkają się z pozytywnym odbiorem ze strony naszych mieszkańców i będą dodatkowym argumentem za skorzystaniem z naszej oferty - mówi Maciej Piotrowicz, szef Działu Inwestycji Mieszkaniowych w Polsce, NREP.

W ramach umowy MVGM dostarczy kompleksowe usługi zarządcze. Proces pozyskiwania najemców firma będzie prowadzić w partnerstwie z Hamilton May.

- Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie współpracy z Hamilton May z uwagi na wysokie standardy usług i obsługi klienta, ale także wspólnie wyznawane wartości. Firma od ponad 18 lat rozwija się na polskim rynku nieruchomości, jest uznaną marką, a dodatkowo specjalizuje się w wynajmie apartamentów oraz mieszkań, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Stąd też wybór tego partnera był dla nas naturalnym procesem - dodaje Łukasz Mazurczak.

- Dzięki strategicznemu partnerstwu Hamilton May i MVGM łączą dogłębną znajomość rynku z europejskim doświadczeniem w zakresie zarządzania i wynajmu mieszkań. To unikalna wartość na rozwijającym rynku PRS w Polsce, dająca nam skalę i wiedzę potrzebną do realizowania założeń projektów NREP - podsumowuje Rob Watkins, Hamilton May CEO.

MVGM zadebiutowało w sektorze PRS w Polsce w 2021 roku. Od tego czasu firma zbudowała portfel ponad 1 600 mieszkań dostępnych w ramach najmu średnio i długoterminowego, którymi zarządza m.in. dla Aurec Capital, Zeitgeist Asset Management, LifeSpot oraz Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości.