Oto największe spółki budowlane świata

Choć 2019 r. był dla polskiego budownictwa okresem szczytowej koniunktury, to na liście 100 największych spółek budowlanych świata nie znajdziemy podmiotów wywodzących się z Polski. Gdy przyjrzymy się jednak dokładniej poszczególnym grupom kapitałowym, to dostrzeżemy, że dla wielu z nich nasz kraj stanowi poważny rynek.

W 2019 r. łączne przychody stu największych na świecie firm budowlanych wyniosły 1,46 bln dolarów i wzrosły rok do roku o 5 pp. Do spółek z Chin należy 44 proc. całkowitych przychodów setki największych graczy.



Wśród setki największych grup budowlanych świata można znaleźć ponad 20, które są aktywne w Polsce. Lista ta wydłuża się, gdy weźmiemy pod uwagę podmioty, które do niedawna u nas pracowały lub wykazywały zainteresowanie pozyskaniem kontraktów.

Czytaj więcej na WNP.pl