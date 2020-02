Outsourcing napędza polski biznes. Jakie procesy najczęściej zleca się firmom zewnętrznym?

Branża outsourcingu sukcesywnie rośnie. W ostatnich 4 latach w ujęciu globalnym odnotowała wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 6,4 proc. Według raportu Deloitte, do 2023 roku będzie wynosić aż 7,4 proc. Na całym świecie zlecanie firmom zewnętrznym „pobocznych” procesów, coraz częściej staje się nieodzownym elementem biznesu redukującym koszty i dającym przestrzeń na realizację kluczowych dla firm działań. Najczęściej firmy zlecają działania z obszaru IT, z czego ponad 40 proc. dotyczy zarządzania danymi.

Outsourcing to oszczędności, czas i dostęp do nowoczesnej technologii. Według badań przeprowadzonych przez Deloitte, aż 59% przedsiębiorców za główny powód zlecania procesów na zewnątrz wskazuje możliwość cięcia wydatków. Składa się na to kilka czynników: po pierwsze brak konieczności zatrudniania specjalistów w określonych dziedzinach, których wynagrodzenia często są wysokie. Po drugie odciążanie pracowników od zadań na rzecz tych ważniejszych, które w efekcie generują większe przychody. Właśnie dlatego outsourcing to dla przedsiębiorców także pozyskanie czasu, którego w biznesie zawsze brakuje. Zlecanie zadań zewnętrznym specjalistom to również dostęp do „know-how” wykorzystania nowoczesnych technologii. Szybki rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji w ostatnich latach sprawił, że coraz więcej firm szuka podwykonawców o kompetencjach i zaawansowanych technologicznie programach, których w ich firmie wewnętrznie brakuje.

- Sprawnie działający outsorcer zdejmuje z barków klienta większość trosk związanych z przejętym obszarem - tłumaczy Sylwia Pyśkiewicz, prezes Iron Mountain Polska.

Outsourcing stał się siłą napędową polskiego biznesu. Dla przykładu w obszarze IT Polska znajduje się w światowej czołówce, nie mając sobie równych w obszarze europejskim. Procesy outsourcingowe głównie wykorzystują globalne korporacje, a Polska skutecznie przyciąga te z całej Europy Środkowo-Wschodniej – właśnie do naszego kraju trafia prawie 40 proc. inwestycji w regionie. Od kilku lat w Polsce rozwija się także outsourcing w skali mikro. Coraz więcej małych firm również outsourcuje, a największy odsetek działań IT, bo aż 40,2%, przypada na działania związane z przetwarzaniem i zarządzaniem danymi. Obszar zarządzania informacją, jako ten wymagający dużych nakładów pracy, wykorzystania zaawansowanego oprogramowania i sprzętów oraz odpowiedniego doświadczenia, jest coraz częściej outsourcowany do firm, które mają możliwości i doświadczenie do prowadzenia archiwizacji dokumentów w sposób zgodny z restrykcyjnymi przepisami prawa w zakresie chociażby ochrony danych osobowych (RODO). To także wygoda i „spokojna głowa”, bo w przypadku zlecenia takiego zadania firmie zewnętrznej spada na nią także odpowiedzialność.

