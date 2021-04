Ożywienie w branży FM

Jak zauważa firma Sescom, spółka technologiczna działająca w obszarze usług Facility Management, rynek FM ma się dobrze, a jego potencjał cały czas rośnie. Do grona partnerów Sescom dołączyła właśnie marka New Balance.

Rośnie również liczba prac realizowanych przez polską spółkę, co przekłada się na wzrost przychodów. Według ostatnich opublikowanych przez Sescom danych, sprzedaż w marcu była wyższa o 31% wobec tego samego miesiąca w poprzednim roku oraz o 56% względem tegorocznego lutego. W wyniku finalnych rozmów z kolejnymi potencjalnymi klientami z obszaru retail z Polski i Europy, łączna wartość kontraktów Sescom może powiększyć się jeszcze w I połowie tego roku o kolejne 6-8 mln zł rocznie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zakres współpracy z New Balance obejmie obsługę FM sieci w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii oraz Austrii.

W wyniku finalnych rozmów z kolejnymi potencjalnymi klientami z obszaru retail z Polski i Europy, łączna wartość kontraktów Sescom może powiększyć się jeszcze w I połowie tego roku o kolejne 6-8 mln zł rocznie.

- Wraz z postępem technologicznym FM nie może stać z boku – musi aktywnie wspierać biznes i odpowiadać na aktualne trendy. Ważne, żeby wykorzystując technologie, dostarczać wartość odpowiadającą na potrzeby klientów w zmieniającym się otoczeniu. Podstawa, to zapewnienie stałego sprawnego funkcjonowania, dostarczenie narzędzi i wiedzy do lepszego kontrolowania biznesu, wzrostu efektywności (w tym energetycznej) i obniżenia kosztów. To przewidywanie zdarzeń czy awarii, zanim wystąpią, tak by nie dać się im zaskoczyć. Cieszy nas fakt, że kolejna globalna firma – New Balance, dołącza do grona naszych klientów, tym samym dając wyraz, że dopasowane usługi Sescom najlepiej odpowiadają na potrzeby FM firmy - mówi Sławomir Halbryt, prezes Sescom. - W ramach zarządzania obsługą techniczną obiektów należących do New Balance Sescom został wykonawcą generalnym serwisu będzie w pełni koordynował projekt. Zajmie się konserwacją instalacji HVAC i elektrycznych, a także drzwi i rolet automatycznych. Do zadań firmy będzie również należało utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego i usługi ogólnobudowlane – co za tym idzie zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa osób przebywających w sklepach New Balance.