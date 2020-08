Pandemia i spowolnienie budzą niepokój w branży budowlanej

Dodano: 12 sie 2020 10:19

W 2019 r. łączne przychody stu największych na świecie firm budowlanych wyniosły 1,462 bln dolarów i wzrosły rok do roku o 5 pp. w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Choć globalne zapotrzebowanie na infrastrukturę w ciągu najbliższych 30 lat będzie nadal ogromne, jak wynika z najnowszej, trzeciej edycji raportu firmy doradczej Deloitte Global Powers of Construction 2019 to nieznaczne spowolnienie w połączeniu z wybuchem pandemii koronaworusa SARS-CoV-2 negatywnie wpłynęło na prognozy na rok 2020 i podniosły poziomy niepewności w branży na kolejne lata.