Pandemia pozwoli na nowo zdefiniować pojęcie Facility Management

Jak ważny dla M2C jest polski rynek Facility Management?

František Leiter: M2C jest obecne na polskim rynku od 10 lat, świadczymy głównie usługi miękkiego FM takie jak ochrona, recepcja czy sprzątanie. Świadczymy usługi utrzymania technicznego dla wielu obiektów, głównie przemysłowych, biurowych i galerii handlowych w regionie Europy środkowo-wschodniej. W Polsce obsługujemy obiekty produkcyjne światowych korporacji z branży FMCG, automotive i e-commerce oraz centra handlowe. Zwracają się oni do nas z prośbą o pomoc w zakresie utrzymania technicznego i zintegrowanych usług Facility Management. Nasz rozwój w Polsce jest odpowiedzią na te potrzeby. Oczywiście poszerzamy portfolio naszych klientów o nowe kontrakty, dzięki obecnie obsługiwanym obiektom jesteśmy dostępni na obszarze całej Polski.

Jakie są obecne i przyszłe główne wyzwania dla rynku FM w Polsce?

Daniel Małysa: Obecnie rynek FM zmaga się z utrzymaniem odpowiedniej jakości usług. Z drugiej strony presja na jak najniższy koszt usług jest duża. Rozwiązaniem tego problemu jest digitalizacja i optymalizacja działań operacyjnych firm FM oraz usług świadczonych dla klientów. Dlatego skupiamy się na wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki. Zarówno, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych urządzeń jak nasza e-Recepcja oraz technologii. Mam tu na myśli wykorzystanie integracji BIM z CAFM, wykorzystania IoT czy zaawansowanych algorytmów, które pomogą zarządzać infrastrukturą, ale i pozwolą zaoferować nową jakość naszym klientom.

Czy i w jaki sposób pandemia wpłynęła na rynek FM?

DM: Pandemia ma silny wpływ na naszą branżę. Jednak nie jest on tak negatywny jak w innych gałęziach gospodarki. Oczywiście wiele inwestycji zostało wstrzymanych, przez co rozwój branży nieruchomości zwolni w przyszłości. Obecnie większość obiektów komercyjnych ma dużo niższe obłożenie, przede wszystkim w biurowcach. Przekłada się to również na czynsze właścicieli, oni zaś próbują szukać oszczędności również w FM. Staramy się rozumieć naszych klientów i również dostosowujemy się do sytuacji na danym obiekcie. Oczywiście budynek wymaga stałego nadzoru i konserwacji. Uświadamiamy o tym zarządców i właścicieli, bo naszym wspólnym celem jest by budynek był w jak najlepszej kondycji.

