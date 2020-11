Pekabex ma za sobą najlepsze 9 miesięcy w historii

Produkcja wyrobów prefabrykowanych w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosła 144 077 tys. m3 (wzrost 41,6 proc. r/r), podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku wyniosła 101 718 tys.m3.

- Obrany model biznesowy oparty o automatyzację i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień przynosi wymierne korzyści, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w skokowym wzroście przychodów, ale i rentowności. Marża netto po trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła 6,43 proc. wobec 3,88 proc. odnotowanej w analogicznym okresie 2019 r. Są to rekordowe wyniki Grupy. Warto również podkreślić, że zostały wypracowane w okresie pandemii - czasie, w którym musieliśmy zmienić organizację pracy, zwiększając środki bezpieczeństwa, dostosowując je do restrykcji nowych reżimów sanitarnych. Realia pandemii w sposób dobitny unaoczniły zalety płynące z nowoczesnych technologii budowlanych, będących znakiem rozpoznawczym naszej spółki. Zautomatyzowane i kontrolowane pod względem jakości produkty i procesy są oczekiwane już nie tylko z powodów ekonomicznych czy ekologicznych, ale także ze względu na bezpieczeństwo ludzkie. Przykład naszej nowej supernowoczesnej fabryki w Gdańsku - Kokoszkach pokazuje, że część procesów produkcyjnych można również wykonywać zdalnie, łącząc się z dowolnego miejsca ze zrobotyzowaną linią produkcyjną. – podkreśla Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu.

Mimo niepewności związanej z drugą falą pandemii koronawirusa Spółka z optymizmem patrzy w przyszłość.

– Nasze portfolio produktowo-usługowe jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Widzimy rosnące zainteresowanie naszą ofertą. Na koniec września PEKABEX posiadał rekordowy portfel zamówień, który wyniósł 961,5 mln zł, z czego 295,9 mln jest do realizacji w 2020 r. Coraz prężniej działamy w segmencie budownictwa mieszkaniowego, czego efektem jest stworzenie i uruchomienie pionierskiego w skali kraju „Systemu Pekabex Budynki Mieszkalne” skierowanego do deweloperów, architektów, inwestorów oraz firm budowlanych. Mimo wymagającego otoczenia rynkowego pozyskaliśmy pierwsze zlecenia w tym segmencie. Przypomnę, że ruszyła budowa w ramach programu Mieszkanie Plus w Toruniu, a także budowy mieszkań w technologii prefabrykowanej realizowane dla innych inwestorów we Włocławku i Poznaniu, gdzie nasza spółka jest Generalnym Wykonawcą – mówi wiceprezes Beata Żaczek.