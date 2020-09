Pekabex z najlepszym półroczem w historii. Dominuje prefabrykacja i budowlanka

Motorem napędowym był wzrost przychodów w dwóch kluczowych segmentach: realizacji kontraktów-prefabrykacja i realizacji kontraktów - usługi budowlane. Spółka posiada rekordowy portfel zamówień, który na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 788 mln zł.



Produkcja wyrobów prefabrykowanych w I półroczu wyniosła 93,4 tys. m3 i była wyższa aż o 46 proc. r/r. W całym 2019 r. wyniosła 143,5 tys. m3.



- Zaprezentowane wyniki są kontynuacją trendu rynkowego w zakresie prefabrykacji, który możemy obserwować od kilku kwartałów. To również potwierdzanie słuszności modelu biznesowego Pekabex, którego jednym z filarów jest automatyzacja i sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień. Przypomnę, że na koniec czerwca br. backlog wyniósł 788 mln zł, z czego 390 mln zł jest do realizacji w 2020 roku. Rekordowe wyniki I półrocza są powodem do dumy również dlatego, że zostały wypracowane w okresie pandemii. W tym czasie musieliśmy się dostosować do nowych wymogów BHP, zwiększyć środki bezpieczeństwa i zmienić organizację pracy. Mimo tych warunków produkcja we wszystkich naszych zakładach przebiega zgodnie z planem, a Spółka ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w historii – mówi Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu.



W I półroczu br. Grupa Pekabex podpisała ze spółką celową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) umowę na realizację w Toruniu osiedla w technologii prefabrykacji. Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany w ramach rządowego programu mieszkaniowego.



- Nasza oferta zawiera rozwiązania, które mogą być szansą dla samorządów, deweloperów i polskiej gospodarki. Niewątpliwym atutem proponowanych przez nas rozwiązań jest oszczędność czasu inwestycji o ok. 30-40 proc. w stosunku do metod tradycyjnych czy mieszanych, najczęściej stosowanych w Polsce – podkreśla wiceprezes Beata Żaczek.

