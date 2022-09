Świadomość korzyści płynących z usług FM jest na rynku coraz wyższa, ale nadal trzeba edukować inwestorów, uwypuklając walory zarządzania przez specjalizujące się w tym podmioty.

Czy facility management jest już standardem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na polskim rynku, czy jeszcze inwestorów trzeba edukować?

Andrzej Dratwicki, dyrektor finansowy AGIS FM: Przed odpowiedzią na pytanie chcę przypomnieć, że Facility Management, w oparciu o definicję IFMA (International Facility Management Association) to „działalność, której celem jest kompleksowa opieka nad obiektem, z perspektywy zarówno optymalizacji kosztów operacyjnych oraz bieżącego utrzymanie infrastruktury technicznej nieruchomości”. Nieruchomość nieruchomości nierówna, zarówno pod względem wielkości, jak i stopnia "uzbrojenia" w instalacje, w tym instalacje wrażliwe dla bezpieczeństwa ludzi oraz ciągłości funkcjonowania nieruchomości.

Inwestor, który decyduje się na realizację nowego projektu z reguły w swoim biznesplanie ma ujęte koszty zarządzania obszarem facility management - jako rozwiązania optymalizującego ryzyka funkcjonowania czy rozliczenia podatkowe.

W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w dużą ilość instalacji z różnych obszarów funkcjonalności (ppoż., bytowy, technologiczny, produkcyjny, bezpieczeństwa, specjalistyczny) to obecnie już nie opłaca się inwestorowi zatrudniać własnych pracowników i ponosić niemałe przecież koszty: osobowe, szkoleń, dodatkowych ubezpieczeń, specjalistycznych narzędzi. Wtedy alternatywą jest zlecenie kompletu usług z obszarów FM firmom specjalistycznym, jak AGIS FM posiadającym doświadczenie, wiedzę i wykfalifikowanych pracowników.

A wracając do pytania - poziom wiedzy i świadomości inwestorów w zakresie korzyści płynących z fachowych usług FM jest coraz wyższy, ale nadal trzeba edukować inwestorów i potencjalnych inwestorów przede wszystkim uwypuklając korzyści płynące z zarządzania obszarem FM przez specjalizujące się w tym podmioty.

Dobrze utrzymany budynek się nie starzeje i nie traci wartości – mit czy kwintesencja Facility Managementu?

Budynek zawsze się starzeje, natomiast nieruchomość, a przede wszystkim jej ponadczasową lokalizację można porównać do przysłowiowej whisky – im starsza tym lepsza. Atrakcyjność konkretnego budynku w czasie ograniczają trzy elementy: uniwersalny projekt i design, wykonanie w wysokiej jakości i certyfikowanych materiałów przez specjalistów w swoich branżach oraz sumienne i rzetelne utrzymanie budynku w wysokiej kulturze technicznej. Dwa pierwsze aspekty mają miejsce na samym początku „życia” nieruchomości, trzeci – obsługa FM – towarzyszy obiektowi przez cały czas. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że rzetelnie wykonywane prace z obszaru FM, których następstwami są również planowane inwestycje w infrastrukturę techniczną przyczyniają się do znacznego spowolnienia procesu „starzenia” i utrzymywania budynku w bardzo dobrej kondycji technicznej, gwarantującej jego użytkownikom najwyższe parametry przebywania w nim oraz warunków pracy.

Ile kosztuje usługa facility managementu?

Odpowiedź jest złożona i uzależniona wieloma zmiennymi wynikającymi m.in. z wielkości obiektu, ilości i rodzaju instalacji w obiekcie, jakości minionych okresów eksploatacji. Jedno jest pewne, zweryfikowane i sprawdzone: pieniądze wydawane na usługę FM zawsze się zwracają - w „twardych” środkach finansowych oraz w minimalizacji ryzyk dla przebywających w obiekcie ludzi, jak i dla samego obiektu.

W jakie pułapki może wpaść inwestor, który zechce zaoszczędzić na zarządzaniu budynkiem biurowym, magazynowym i handlowym?

To znowu trzeba rozdzielić odpowiedź na dwa aspekty. Pierwszy - to nowo wybudowany obiekt wyposażony w instalacje oraz wyposażenie techniczne objęte klauzulami gwarancyjnymi – uwarunkowanymi terminami przeglądów technicznych, rodzajami materiałów eksploatacyjnych czy koniecznością specjalistycznej obsługi wymagającej od pracowników posiadania licencji, certyfikatów czy uprawnień zawodowych. Zaoszczędzenie na specjalistycznych serwisach wykonywanych przez uprawnionych do tego specjalistów, czy niedotrzymywanie wymaganych terminów obsługi będzie prowadziło wprost do utraty gwarancji, awarii instalacji oraz urządzeń stanowiących jego infrastrukturę techniczną. Powyższe wprost przełoży się na dodatkowe nieplanowane koszty związane z usuwaniem awarii, ryzyko kwalifikacji przez gwaranta nieuprawnionych działań niezgodnych z warunkami gwarancji, których następstwem może być utrata gwarancji czy obniżenie satysfakcji klienta korzystającego z obiektu prowadzące do obniżenia zaufania do zarządcy. Drugi - to przejęcie obiektu z „historią i doświadczeniami w przejściach”. W tym przypadku oszczędzanie na zarządzaniu obiektem poprzez zatrudnienie osób przypadkowych, czy osób z małym doświadczeniem lub jego brakiem w usługach FM, będzie prowadziło wprost do technicznej degeneracji obiektu, obniżenia jego parametrów technicznych i zwiększenia ryzyk wystąpienia awarii. Koszty zaoszczędzone we wstępnym okresie zostaną – z nadmiarem – poniesione w późniejszych okresach eksploatacji obiektu.

Inwestor, który wydaje zawsze konkretne środki na wybudowanie nowego lub przejęcie istniejącego obiektu nie powinien oszczędzać na kosztach zarządzania przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Czy usługa FM pomaga zoptymalizować koszty utrzymania budynku? Oszczędności na jakim poziomie mogą być osiągalne?

Odpowiedź wprost: usługi z obszaru FM na pewno pomogą zoptymalizować koszty utrzymania budynku. Pomogą już w okresie średnioterminowym wygenerować odczuwalne dla inwestora oszczędności. Poziom oszczędności zależy od zbyt wielu zmiennych, aby tak na gorąco pokusić się o zdefiniowanie rzetelnej skali.

Dlaczego kompleksowa usługa FM obejmująca ochronę, czystość i technikę jest korzystniejsza dla właściciela nieruchomości.

Z doświadczenia mogę potwierdzić, że synergia usług to zwiększona efektywność ich realizacji oraz zmniejszone koszty ich finansowania. Zlecenie świadczenia ww. usług jednej, a nie np. trzem różnym firmom z oczywistych przyczyn musi generować oszczędności związane chociażby z ograniczeniem kosztów ogólnych funkcjonowania firmy, jej managementu, czy transportu pracowników na miejsce pracy. Zwiększona efektywność jest następstwem lepszej komunikacji oraz mniej kolizyjnego przepływu informacji pomiędzy pracownikami jednej firmy, a nie kilku. Wreszcie, za jakość skonsolidowanych usług w danym obiekcie odpowiada jedna osoba z firmy świadczącej usługi, a nie kilka osób, dla których dany obiekt jest jednym z kilku, za które są odpowiedzialni.

