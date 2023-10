Polska jest pierwszym międzynarodowym oddziałem dmTECH, którego celem będzie wsparcie technologicznej obsługi klientów i pracowników drogerii dm oraz wdrażanie nowych projektów IT we wszystkich krajach, w których obecna jest marka.

dmTECH to spółka IT należąca w 100 proc. do dm-drogerie markt, jednej z największych europejskich sieci drogerii.

Ulokowana we Wrocławiu dmTECH w pierwszym roku funkcjonowania zatrudni nawet do 100 pracowników w Polsce.

W kolejnych dwóch latach liczba ta wzrośnie do około 300.

Kreowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz odpowiadanie na wyzwania, jakie stawia przed nami handel przyszłości, to istota działań dmTECH. Niezależnie od lokalnych zespołów w drogeriach dm wszystkie procesy IT dla 14. krajów Europy obsługiwane są właśnie przez dmTECH. Uruchomienie spółki w Polsce to pierwszy krok w kierunku internacjonalizacji oraz szansa na jeszcze większy rozwój kompetencji technologicznych dla całego dm.

- Polska to interesujący rynek pod względem możliwości pozyskania doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów pracujących w branży IT, dlatego decyzja o otworzeniu pierwszego międzynarodowego oddziału dmTECH właśnie tutaj była dla nas oczywista. Polscy pracownicy IT są wysoko oceniani, potwierdza to także dotychczasowa praca naszych kolegów z tego kraju w ramach dmTECH - mówi Stephan Seitz, szef departamentu Consumer Technology w dmTECH i Site Manager dmTECH w Polsce. - Również Wrocław, miasto, w którym wchodząc do Polski drogeria otworzyła swój pierwszy sklep oraz gdzie mieści się jej siedziba, okazał się dla nas niezwykle atrakcyjną lokalizacją. To miasto przyciąga uzdolnionych ludzi i łączy na co dzień świat biznesu, technologii, nauki i kultury stwarzając idealne warunki do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Wrocław to także jeden z najprężniejszych ośrodków edukacji i rozwoju technologicznych w tej części Europy, z silnym potencjałem akademickim - dodaje Stephan Seit.

W codziennej pracy dmTECH pracuje m.in. nad systemami retail, sklepem online, aplikacją mobilną „Mój dm”, systemami POS, systemem płatności dmPAY oraz wszelkimi procesami dm w 14 krajach, które mogą być wsparte przez technologię. dmTECH jest swoistym technologicznym katalizatorem w dm, umożliwiającym wdrażanie nowych pomysłów IT, takich jak choćby ostatnio oddany do użytku własny chatbot AI o nazwie dmGPT.

Pracownicy dmTECH. Fot. Mat. pras.

- W tym roku świętujemy 35-lecie dmTECH i 50-lecie grupy dm. Od początku istnienia dmTECH nieustannie tworzymy cyfrowe doświadczenia dla klientów i pracowników, oparte na innowacyjnych pomysłach i inteligentnych rozwiązaniach. W dmTECH jesteśmy przekonani, że kreatywność i ciekawość prowadzą nas do tworzenia innowacyjnych rozwiązań: dla naszego sklepu internetowego, aplikacji dla klientów i pracowników, a także dla działów IT w sklepach dm, centrach dystrybucyjnych i centrali. W tym celu wykorzystujemy m.in. systemy uczące się, eksplorację danych i robotykę. Oczywiście dotyczy to również naszego nowego centrum dystrybucyjnego dm w Wustermark, gdzie wyznaczamy nowe standardy w logistyce dzięki przyszłościowym i inteligentnym rozwiązaniom. To jeden z wielu świetnych przykładów na to, jak kultura dialogu, w której jest miejsce na popełnianie błędów, przynosi konkretne rezultaty biznesowe - mówi Stephan Seitz.

Obszary pracy w dmTECH są tak różnorodne jak sama firma dm. Poszukujemy ekspertów w takich dziedzinach jak marketing automation, ERP, SAP, JAVA, Business Intelligence, programowanie, inżynieria danych, sieci, inżynieria wymagań, konsultantów i kierowników projektów, administratorów systemów, architektów IT. W dmTECH rozwiązania technologiczne tworzone są zgodnie z najnowszymi metodykami pracy. Agile, SCRUM i Kanban to standardy, według których pracują zespoły niemieckiej firmy IT. Obecnie i w najbliższych dniach firma otworzy rekrutację na kilka stanowisk pracy w Polsce. W pierwszym roku działalności zatrudni w Polsce około 100 pracowników, a w kolejnych dwóch-trzech latach liczba ta wzrośnie do około 300. Zespoły deweloperskie wykorzystują programowanie parami, co przynosi nie tylko efekty biznesowe, ale również pomaga w rozwoju kompetencji społecznych i technologicznych zatrudnionych kolegów. Obecnie ponad 30 proc. zespołu stanowią kobiety. Pracownicy w Polsce będą mogli wybrać formułę współpracy - B2B lub - w ramach umowy o pracę.

Wśród benefitów oferowanych przez dmTECH pracownicy mogą skorzystać z różnorodnych opcji rozwojowych, dostosowanych do potrzeb pracownika takich jak nauki języków obców, udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, studiach, mentoringu, czy coachingu. Dostępne są także ubezpieczenie grupowe, pakiet zdrowotny, możliwość skorzystania z kart sportowych czy programu kafeteryjnego, gdzie wybieramy najbardziej interesujący benefit. Pracownicy dmTECH cenią także swobodę decydowania o miejscu i czasie pracy, samodzielności w wyborze realizowanych zadań, międzynarodowe środowisko pracy oraz kulturę pracy opartą o dialog, rozwój z tolerancją na popełnianie błędów i wyciąganie z nich wniosków.. W zależności od stanowiska, doświadczenia oraz formy zatrudniania wynagrodzenia kształtują się od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Bieżące oferty pracy oraz więcej informacji dostępne są na stronie: dmTECH.pl

