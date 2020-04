Po epidemii znajdziemy się na największym placu budowy nowego świata

W Polsce większość budów jest, mimo pandemii, kontynuowana. – Realizacje te mają opóźnienia. Czujemy, że nie jest to tempo, które moglibyśmy narzucić. Narastają problemy z terminową dostawą materiałów oraz coraz więcej firm wykonawczych i podwykonawczych zaczyna ograniczać zasoby, którymi dysponuje, spowalniając cały proces – przyznaje Dariusz Stasik, prezes W.P.I.P.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie w marcu wykazał optymizm, ale był to miesiąc tylko częściowo obciążony koronawirusem.

- Sądzę, że w kwietniu należy się spodziewać dużego spadku tych nastrojów, ale to i tak jest w znacznym stopniu wróżenie z fusów. Informacje, które się pojawiają z różnych źródeł są całkowicie sprzeczne. Nie wiemy jak to będzie wyglądało, bo szczyt zachorowań wciąż mamy przed sobą. Początkiem końca będzie wynalezienie szczepionki. Słyszymy, że może to się stać już we wrześniu– zauważa Dariusz Stasik.

Zdaniem prezesa kwiecień dobitnie pokaże jak potężny cios dostała nasza gospodarka od koronawirusa.

- Boję się, że większość nowych kontraktów zostanie wstrzymana. Na budowach pojawi się jeszcze więcej restrykcji mających na celu ochronę zdrowia, co oczywiście będzie utrudniało pracę. Globalnie odczujemy zwolnienie – prognozuje Dariusz Stasik, prezes W.P.I.P.