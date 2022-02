Polska jako jedyna w UE nie przedstawiła Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków

W związku z sytuacją związaną z Covid-19 krajowe Długoterminowe Strategie Renowacji nie zostały przedłożone Komisji Europejskiej w planowanym terminie, czyli do 10 marca 2020 r., ale 26 krajów zdążyło to zrobić do 1 października 2021.

Jak wynika z opublikowanego w grudniu 2021 r. dokumentu Komisji Europejskiej „Analiza krajowych długoterminowych strategii renowacji” tylko Polska nie dostarczyła Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków.

Brak przyjęcia strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE, które w przypadku Polski są ogromne. Deklarowana kwota dla Polski z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1,6 mld euro na działania związane z poprawą efektywności energetycznej.

Polska mogłaby zostać największym beneficjentem w UE w tym zakresie. Deklarowana kwota dla Polski z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1,6 mld euro na działania związane z poprawą efektywności energetycznej.

W związku z sytuacją związaną z Covid-19 krajowe Długoterminowe Strategie Renowacji nie zostały przedłożone Komisji Europejskiej w planowanym terminie, czyli do 10 marca 2020 r., ale 26 krajów zdążyło to zrobić do 1 października 2021. Mimo wagi dokumentu, który nie tylko przedstawia tempo renowacji budynków, ale także m.in. system finansowania, wpływ na rynek pracy czy sposób wsparcia osób, których dotyczy ubóstwo energetyczne, Polska nadal nie podjęła decyzji o przesłaniu dokumentu do Komisji Europejskiej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Termomodernizacja budynków pilnie potrzebna

W obecnej sytuacji kiedy ceny energii gwałtownie rosną, a dotyczy to właściwie wszystkich nośników: energii elektrycznej, gazu a nawet węgla kamiennego, termomodernizacja budynków jest najszybszym sposobem, aby wspomóc gospodarstwa domowe w ograniczaniu wydatków na energię.

Jak pokazuje raport Politechniki Warszawskiej „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)” koszt użytkowania przeciętnego domu o powierzchni 125 mkw. wybudowanego w latach 80-tych to ok. 5600 zł rocznie. Gdyby został poddany kompleksowej termomodernizacji koszty użytkowania zmniejszyłyby się o 60 proc. do ok. 2300 zł rocznie. Trzeba pamiętać też, że obecnie rosną też gwałtownie ceny najtańszego paliwa jakim jest węgiel. W stosunku do zeszłego roku, w składach, zdrożał on o 60 proc.

Według raportu „Impuls Dla Energii Polski” Konfederacji Lewiatan i Forum Energii opublikowanego w maju 2020 r. termomodernizacja budynków może stworzyć dodatkowo 85 tys. miejsc pracy, co w kontekście decyzji Rządu RP o zamykaniu kopalń ma ogromne społeczne znaczenie.

- Długoterminowa Strategia Renowacji to klucz do ograniczania rosnących wydatków na ogrzewanie, do tworzenia dodatkowych tysięcy miejsc pracy i wreszcie do praktycznego zmierzenia się z problemem ubóstwa energetycznego – podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.