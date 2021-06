Polskie biuro Flowcrete centralną siedzibą CPG Europe

Po roku intensywnej współpracy w ramach Construction Products Group Europe następuje kolejny etap tego projektu w Polsce.

Z początkiem czerwca 2021 roku dotychczasowe biuro Flowcrete Polska staje się centralną siedzibą CPG Europe w Polsce.

Formalnie spółka Flowcrete Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na Tremco CPG Poland Sp. z o.o., inne dane firmy pozostają bez zmian.

- To ważny krok w rozwoju naszej firmy. Jako CPG Polska możemy jeszcze pełniej odpowiadać na potrzeby współczesnego rynku budowlanego. Dzięki szerokiej ofercie materiałów i technologii dla budownictwa, eksperckiej wiedzy w naszych obszarach specjalizacji oraz wsparciu technicznemu, które zapewniamy na każdym etapie, od projektu do realizacji, możemy kompleksowo obsługiwać największe inwestycje, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Środkowej i Wschodniej – powiedziała Barbara Radziwon, dyrektor zarządzająca CPG Eastern Europe.

CPG Europe łączy pod wspólnym parasolem wiodące marki produktów budowlanych w Europie, takie jak illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex i Dryvit. Grupa produkuje specjalistyczne materiały i technologie, które zaspokajają różnorodne potrzeby budowlane. CPG Europe oferuje bezspoinowe posadzki żywiczne, systemy posadzkowe na parkingi i do garaży, rozwiązania na balkony i tarasy, rozwiązania do montażu okien i uszczelniania fasad, systemy zewnętrznej izolacji cieplnej, systemy dachowe, hydroizolacje oraz produkty do ochrony przeciwpożarowej, a także usługi, wsparcie i doradztwo techniczne. Tak kompleksowe podejście rzadko spotyka się w jednym miejscu, u jednego producenta i dostawcy.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania oferowane przez CPG Europe odpowiadają na złożone wyzwania, przed którymi stoi współczesne budownictwo, takie jak trwałość, wszechstronność, energooszczędność i zrównoważony rozwój.