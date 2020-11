Ponad 600 000 osób w Polsce pracuje w sektorze obsługi obiektów

Polska Rada Facility Management opublikowała raport podsumowujący działalność polskiego sektora obsługi obiektów (ang. facility management - FM) oraz perspektywy jego rozwoju. Jego partnerami są Hays Poland – wiodąca globalna firma doradztwa personalnego oraz Pracuj.pl – największy polski serwis rekrutacyjny. Raport jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem przedstawiającym podstawowe definicje oraz specyfikę tego sektora polskiej gospodarki, grupującego usługi i procesy związane z utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami, budynkami i infrastrukturą.

- Według naszych analiz w branży obsługi obiektów pracuje obecnie w Polsce około 630 000 osób. Sektor ten zatrudnia więcej niż firmy budowlane oraz podobną liczbę pracowników, co branża transportowa i magazynowa, czyli uznany filar polskiej gospodarki. Raport Polskiej Rady Facility Management to efekt kilkuletnich konsultacji środowiska firm świadczących usługi utrzymania i zarządzania obiektami. Wypracowane przez nie kryteria autonomii branży nie są jednak kopią modeli znanych z innych gospodarek, a rozwiązaniem opartym o krajowe realia biznesowe. Podkreślenie odrębności oraz specyfiki branży obsługi obiektów jest ważne, by zrozumieć jej strategiczną i kluczową rolę dla wielu przedsiębiorstw w Polsce - mówi Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM.

Według definicji PRFM branża obsługi obiektów zajmuje się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania oraz zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Do najważniejszych usług oferowanych przez firmy FM setkom tysięcy organizacji należą m.in. utrzymanie skomplikowanych instalacji budynkowych i nadzór techniczny obiektów, zarządzanie mediami, usługi czystości, ochrona i bezpieczeństwo budynków, administracja i usługi wsparcia dla firm użytkujących budynki czy też realizacja projektów budowlano-remontowych.

630 tysięcy miejsc pracy



Według szacunków PRFM w polskiej branży obsługi obiektów pracuje około 630 000 osób. Około 87 proc. z nich (550 000) stanowią pracownicy zajmujący podstawowe stanowiska w obszarze utrzymania technicznego obiektów i instalacji budynkowych, utrzymania czystości i ochrony, zarządzania zużyciem mediów, serwisów IT, cateringu, zarządzania odpadami, zarządzania obszarem workplace i corporate wellness, zaopatrzenia biur i administracji biurowej, doradztwa technicznego i inżynierskiego oraz renowacji i remontów.