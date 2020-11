Port Gdynia rozpoczyna dialog konkurencyjny. Poszukuje partnera do budowy Portu Zewnętrznego

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego jest jednym z kluczowych kamieni milowych projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

Poprzez publikację ogłoszenia, zakończony został ważny etap prac w obszarze ekonomiczno- finansowym, prawnym i technicznym, przeprowadzonych przez doradcę transakcyjnego, którym jest konsorcjum firm: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka oraz Databout.

Kolejnym etapem będzie wybór spośród wszystkich zgłoszeń, maksymalnie 5 podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego. W trakcie trwania dialogu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Efektem dialogu konkurencyjnego będzie złożenie ofert, spośród których Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wybierze najkorzystniejszą. Ze zwycięskim podmiotem zostanie podpisana umowa o PPP na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże zarząd Portu Gdynia na ponad 30 lat.



Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego jest planowany na 15 stycznia 2021.



Niezwykle istotny jest fakt, że projekt Portu Zewnętrznego, jako jedyny na rynku ma obecnie zapewnione finansowanie na budowę infrastruktury dostępowej, w postaci niezbędnych falochronów. Ponadto, realizowana obecnie na terenie stacji Gdynia Port inwestycja PKP PLK o wartości 1, 53 mld PLN, posiada rezerwę torową na potrzeby Portu Zewnętrznego. W trakcie realizacji jest również modernizacja linii 201 stanowiąca dla Portu Zewnętrznego bezkolizyjne połączenie z południem Polski i Europy.

To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem

Waldemar Buda wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego

Jednocześnie zarząd spółki jest w końcowej fazie ustalania z władzami miasta Gdyni szczegółów przebiegu Drogi Czerwonej. Inwestycja ta posiada zapisy w ustawie co do precyzyjnych kwot przeznaczonych na budowę drogi rok do roku z budżetu państwa. To wszystko sprawia, że dotychczasowe zainteresowanie projektem jest bardzo duże.

