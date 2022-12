W Krakowie i okolicach zaczęły pojawiać się całodobowe „szafki” na brudną odzież czy tekstylia domowe.

Pralniomaty Q2 Pranie mają ułatwić mieszkańcom dostęp do profesjonalnej pralni chemicznej.

Jest ich na razie 10.

Właściciele zapowiadają podwojenie tej liczby w ciągu najbliższych miesięcy i rozwój usługi w kolejnych miastach.

Pralniomaty Q2 Pranie to automaty z szafkami, w których można zostawić tekstylia wymagające specjalistycznego czyszczenia. Stąd trafiają one do pralni chemicznej, gdzie są prane techniką najlepszą dla danego materiału i rodzaju zabrudzenia, a następnie wracają z powrotem do pralniomatu. Klient nie musi więc tracić czasu i pieniędzy na dojazdy. Status zamówienia może śledzić w dedykowanej aplikacji, a czyste pranie odebrać o dowolnej porze. Pralniomaty Q2 Pranie w Krakowie ulokowane są przy dużych osiedlach mieszkaniowych i w okolicach centrów handlowych. Dostępne są też w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących ze stolicą Małopolski - Węgrzcach i Zabierzowie.

Pralniomat Q2 Pranie.

Oferujemy szybki dostęp do profesjonalnych usług pralniczych, których klient nie zrealizuje w domu czy w pralni samoobsługowej. Począwszy od czyszczenia garniturów, poprzez odzież skórzaną, aż po obuwie. W ofercie mamy też magiel i usługi uszlachetniające. Przewagą pralniomatów nad pralniami chemicznymi jest to, że są otwarte całą dobę i zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania – wyjaśnia Arek Kozikowski, założyciel Q2 Pranie.

Jak przekonują właściciele marki Q2 Pranie, profesjonalne usługi pralnicze to również szansa na drugie życie dla wielu ubrań i tekstyliów, które na pozór nie nadają się do użycia. Nie ze względu na uszkodzenie materiału, ale na plamę, której w domowych warunkach nie sposób wywabić.

Coraz więcej mówi się o gospodarce cyrkularnej i rzeczywiście Polacy starają się w ten sposób żyć. Wymieniają się rzeczami, naprawiają je. Z drugiej strony za sprawą lockdownów wiele osób przekonało się do nowoczesnych rozwiązań. Ceni sobie wygodę, chce mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, blisko domu. Nasze pralniomaty to odpowiedź na te potrzeby. Póki co korzystają z nich mieszkańcy Krakowa, ale mamy plany na rozwój w innych dużych miastach w Polsce, na pewno w Warszawie. Równolegle rozwijamy się też w Londynie oraz w Dubaju i rozpoczęliśmy rozmowy z partnerami w innych krajach, takich jak USA, Luksemburg czy Niemcy – podsumowuje Arek Kozikowski, Q2 Pranie.

Właścicielem pralniomatów Q2 Pranie jest firma Q2 Smart Locker z siedzibą w Krakowie. Usługi pralnicze świadczy sieć pralni EBS.

