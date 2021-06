Przemysł wspiera odbudowę ekosystemów

W odpowiedzi na szybko rosnące skutki zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej 5 czerwca 2021 w ramach Światowego Dnia Środowiska oficjalnie rozpoczęła się ONZ-owska Dekada Restytucji Ekosystemów obejmująca lata 2021-2030.

Prowadzone przez ONZ działania mają na celu zapobieganie, powstrzymywanie i odwracanie procesów degradacji ekosystemów na wszystkich kontynentach i oceanach.

Według ekspertów w ciągu ostatnich 40 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła się o 60 proc., a wyginięciem zagrożonych jest 1 milion gatunków.

Ekosystem dzięki zachowaniu bioróżnorodności tworzy sieć życia dla roślin, zwierząt i organizmów żywych w połączeniu z ich otoczeniem. Przykładem tego są działania Lafarge w Polsce, który realizując założone cele zrównoważonego rozwoju i współpracując ze środowiskami naukowymi systematycznie wdraża rozwiązania wspierające zachowanie i monitorowanie bioróżnorodności na terenie swoich zakładów. Firma wdrożyła już 7 planów Zarządzania Bioróżnorodnością dla kluczowych przyrodniczo obszarów (tzw. BMP - Biodiversity Management Plan) i do końca 2030 r. planuje objąć nimi wszystkie lokalizacje. Jednocześnie wdrożony System Raportowania Wskaźnika Bioróżnorodności pomaga Lafarge ocenić stan bioróżnorodności w sąsiedztwie prowadzonej działalności. Dzięki temu firma może kompleksowo monitorować swój wpływ na przyrodę i uwzględniać w swoich działaniach zakres i unikalność siedlisk na terenie swoich zakładów.

Jednym z krytycznych elementów ekosystemów są pszczoły, którym zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Z danych ONZ wynika, że 84 proc. z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, z czego 90 proc. z nich stanowią właśnie pszczoły. I choć w Polsce w 2020 r. populacja pszczół wzrosła, to niskie temperatury, które negatywnie wpłynęły na zbiory miodu mogą odbić się niekorzystnie na ich liczebności. Dlatego tak kluczowa jest każda pomoc w znalezieniu im schronienia. Stąd inicjatywa Lafarge w Polsce by na terenie swoich cementowni w Małogoszczu i na Kujawach zainstalować łącznie 8 pasiek, w których mieszkać będzie od 32 tys. do 100 tys. pszczół.

