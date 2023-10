PURE Hub to nowa inicjatywa łącząca biznes i instytucje, której celem jest odbudowa Ukrainy oraz wsparcie inwestorów z Ukrainy w Polsce. Założycielami są Daniel i Iwona Puchalscy oraz Sergii Stoliarchuk.

PURE Hub będzie łączyć wszystkie podmioty gospodarcze zaangażowane w projekty inwestycyjno-budowlane, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Już na samym początku działalności, PURE Hub współpracuje z ukraińskim biznesem przy projektach o wielkości około 1 mln mkw i potencjalnej wartości 900 mln euro.

Według ostatnich prognoz Banku Światowego odbudowa Ukrainy ma kosztować 411 mld dolarów. To ponad dwukrotność PKB Ukrainy z 2021 roku. 69 miliardów z tej kwoty ma zostać przeznaczona na budowę mieszkań, natomiast 115 miliardów to potrzeby w zakresie nieruchomości przemysłowych, logistyki i handlu. Prawie połowa wysiłku inwestycyjnego i zasobów potrzebnych do odbudowania kraju będzie dotyczyła szerokiego rynku nieruchomości.

Polska jako sąsiad, sojusznik i partner jest najlepszym miejscem dla inicjatyw, które aktywizują ukraiński rynek i rozwój gospodarki. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo mocne kompetencje polskich firm i menedżerów w zakresie transakcji kapitałowych oraz zarządzania wszystkimi rodzajami aktywów nieruchomościowych - uważa Daniel Puchalski, współzałożyciel PURE Hub (Polish-Ukrainian Real Estate Hub).

Pierwsza fala odbudowy już się zaczyna

Rolnictwo i produkcja żywności, IT, logistyka, produkcja materiałów budowlanych — w tych sektorach rozpoczyna się już aktywność inwestycyjna na Ukrainie. Mimo trwających działań wojennych, spadek ukraińskiego PKB już wyhamowuje. Bank Światowy prognozuje, że po ubiegłorocznym niemal 30-proc. spadku PKB, w tym roku gospodarka Ukrainy urośnie o 0,5 proc. Philip Morris, Carlsberg, Unilever nie czekają na koniec wojny i inwestują w zachodniej Ukrainie. Irlandzki producent materiałów budowlanych Kingspan chce zainwestować nawet 280 milionów dolarów w budowę nowych zakładów produkcyjnych. Po decyzji niemieckiego rządu o udzieleniu gwarancji dla inwestycji na Ukrainie, niemiecki gigant farmaceutyczny Bayer planuje zainwestować 60 mln euro. Gwarancje te mogą być stosowane nawet w przypadku zniszczenia mienia w wyniku ataków rakietowych lub innych działań wojennych na niemieckie zakłady produkcyjne na Ukrainie. Także polski producent płytek ceramicznych Cersanit kontynuuje budowę swojej ukraińskiej fabryki.

- Odbudowa infrastruktury, zapotrzebowanie na mieszkania oraz obiekty do transportu i logistyki napędzą drugą falę inwestycji. Firmy podejmujące odpowiednie i odpowiedzialne działania już teraz, wyprzedzą te, które czekają na koniec wojny. Naszym celem jest łączenie osób, firm i organizacji, dla których wspólnym celem jest wieloaspektowa odbudowa Ukrainy. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom i szerokiej sieci kontaktów możemy wraz z naszymi partnerami z Ukrainy i Polski przyczynić się do szybkiego i efektywnego przywrócenia infrastruktury i normalnego życia w dotkniętych wojną regionach - dodaje Daniel Puchalski.

PURE Hub zapewnia wsparcie poprzez dostarczanie specjalistycznej wiedzy orz dopasowywanie konkretnych potrzeb swoich członków do odpowiedniego partnera biznesowego lub publicznego w zakresie wsparcia transakcyjnego, doradztwa prawnego, pozyskiwania kapitału, tworzenia joint ventures czy organizowania projektów społecznych w sektorze nieruchomości.

Sergii Stoliarchuk, współzałożyciel PURE Hub, odpowiedzialny za operacje na Ukrainie. mat.pras.

Współpracujemy z partnerami z Ukrainy i Polski, aby opracować wspólne projekty i realizować je w praktyce. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem kilku fabryk w segmencie drewnianych konstrukcji prefabrykowanych. Każda z nich będzie mogła dostarczyć 1900 jednostek mieszkalnych na cele społeczne rocznie - komentuje Sergii Stoliarchuk, współzałożyciel PURE Hub, odpowiedzialny za operacje na Ukrainie.

Daniel Puchalski, który zarządza aktywnościami PURE Hub na polskim rynku, jest również partnerem zarządzającym firmy doradczej immo lab. W ciągu ostatnich 20 lat uczestniczył w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych o wartości 4 miliardów Euro. Za rozwój i zarządzanie PURE Hub na Ukrainie odpowiada Sergii Stoliarchuk, przedsiębiorca i menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w biznesie logistycznym i nieruchomościach na Ukrainie. Jest także dyrektorem generalnym i współzałożycielem Maxify, platformy SaaS dla deweloperów mieszkaniowych z aktywami o wartości ponad 0,6 miliarda euro.

