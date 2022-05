PwC rozszerza swoją działalność doradczą w Polsce. Zespołem Strategy& Polska pokieruje Krzysztof Badowski

Zespołem Strategy& Polska, który liczy już teraz kilkadziesiąt osób, pokieruje Krzysztof Badowski.

Strategy& pomaga klientom we wspieraniu ich biznesu od wypracowania strategii do jej wdrożenia, łącząc wiedzę strategiczną centrów kompetencyjnych Strategy& z szerokimi możliwościami sieci PwC.

Strategy& to ponad 3 tys. specjalistów pracujących w międzynarodowych hubach, którzy rozwiązują najtrudniejsze wyzwania strategiczne oraz wspierają firmy w kompleksowych projektach transformacyjnych.

- Siłą Strategy& jest międzynarodowa, globalna perspektywa, która oznacza pogłębione rozumienie złożonych zjawisk współczesnego świata, szybką wymianę doświadczeń oraz wspólny rozwój nowoczesnych narzędzi wspierających biznes - mówi Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& w Polsce.

- Wejście w strukturę Strategy& umożliwi nam eksport naszej unikalnej ekspertyzy poza region Europy Środkowo-Wschodniej. To szansa dla naszego zespołu na dalszy dynamiczny rozwój oraz zwiększenie naszych możliwości poprzez dostęp do najlepszych międzynarodowych praktyk i doświadczeń oraz zwiększyć zakres naszego wsparcia strategicznego, również w branżach, w których nasza dotychczasowa obecność była ograniczona - dodaje.

Krzysztof to jeden z czołowych konsultantów strategicznych w Polsce z przeszło 20-letnim doświadczeniem. Przez ostatnie osiem lat budował zespół Strategy & Operations w PwC Polska, a wcześniej zarządzał oddziałami międzynarodowych firm doradztwa strategicznego w Polsce. Portfolio polskiego oddziału Strategy& obejmuje między innymi usługi związane z:

strategię biznesową,

zarządzaniem przychodami,

doskonałością operacyjna,

lojalnością klientów,

adopcją technologii cyfrowych,

wsparciem transakcyjnym.

- Wchodząc do sieci Strategy&, w pierwszej kolejności zamierzamy wykorzystać nasze unikalne doświadczenie w obszarach związanych m.in. z Revenue Management (narzędzie Retail Growth Toolkit - to platforma pozwalająca skutecznie zarządzać promocjami w oparciu o sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych) czy Customer Loyalty. Jest duże zapotrzebowanie na usługi tego typu wśród globalnych klientów - dodaje Badowski.

Szerszy dostęp do wiedzy, doświadczenia, referencji z globalnej sieci Strategy& wraz z większym dostępem do światowych ekspertów i projektów to również szansa na dalszy wzrost biznesu w Polsce.

- Powodem uruchomienia oddziału Strategy& jest zwiększające się zapotrzebowanie naszych klientów na globalną wiedzę związaną z doradztwem strategicznym. Połączenie sił Strategy& i PwC to win-win dla wszystkich interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że polscy konsultanci, będący częścią globalnej sieci doradztwa strategicznego, zdobędą nowe doświadczenia i dalej się będą rozwijać z korzyścią dla wszystkich klientów, których obsługujemy w Polsce i w regionie - mówi Adam Krasoń, partner zarządzający PwC w Polsce.

- Naszym celem jest wymiana wizji, wiedzy i inspiracji, a także ludzi na projektach, tak by zespół Krzysztofa korzystał z globalnej współpracy i doskonalił jakość dostarczanych rozwiązań. Połączenie strategicznej ekspertyzy z innymi usługami doradczymi PwC pozwala nam wspierać klientów w zakresie ich strategii biznesowej, a także potrzeb związanych z wykorzystaniem technologii oraz usług o charakterze operacyjnym i regulacyjnym - wyjaśnia Mariusz Śpiewak, partner i członek zarządu zarządzający działem konsultingu w PwC Polska.

Poza Krzysztofem Badowskim - partnerem w zespole Strategy& jest także Maciej Kroenke, który ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami strategicznymi, operacyjnymi i organizacyjnymi w obszarze Retail & Consumer w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład zespołu wchodzą także osoby z doświadczeniem zdobytym w wielu globalnych firmach doradztwa strategicznego.

- Jestem przekonany, że zespół Strategy& Polska będzie wartościowym uzupełnieniem naszej globalnej sieci. Wspólna praca pod marką Strategy& to oczywisty krok naprzód, ponieważ polski zespół ma silne zaplecze strategiczne i w pełni ugruntowaną kulturę firmy typu strategy house. Razem możemy łączyć mocne strony oraz wspierać naszych klientów w ich najważniejszych wyzwaniach transformacyjnych, od zrównoważonego rozwoju przez cyfryzację po odporność - mówi dr Peter Gassmann, globalny lider Strategy&.