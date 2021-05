Radosław Górski, Erbud na EEC: Wchodzimy w nowy segment działalności

Jak przekonywał Radosław Górski, członek zarządu grupy Erbud, hodowane na plantacjach drewno jako surowiec odnawialny może stanowić w wielu segmentach rynku alternatywę dla betonu i stali, a jednocześnie nie posiada ich wad związanych emisyjnością i energochłonnością wytwarzania.

Ponadto prefabrykacja pozwala ograniczyć pracochłonność w stosunku do tradycyjnych technologii, co ma duże znaczenie przy ograniczonym dostępie do siły roboczej, a także przyspiesza ona sam proces na placu budowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Erbud to firma budowlana realizująca m.in. mieszkania, hotele czy biurowce. Działa od 1990 roku, a od 2007 roku funkcjonuje jako spółka publiczna, notowana na GPW, w indeksie spółek budowlanych WIG Budownictwo.

ZOBACZ RETRANSMISJĘ SESJI ZIELONE BUDYNKI, ZIELONE BUDOWANIE

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.