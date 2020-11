Reesco w prestiżowym gronie

Firma Reesco dołączyła do grona członków założycieli grupy Studio Alliance zrzeszającej naszych konkurentów z wybranych krajów Europy, docelowo wszystkich a jeszcze dalej ze świata, kierujących się jednakowymi wartościami, zasadami etycznymi i celami podczas realizacji projektów na terenie całej Europy.

Studio Alliance powstało w odpowiedzi na przyspieszającą globalizację i oferuje najemcom oraz właścicielom lokali użytkowych dogłębną znajomość lokalnego rynku połączoną z doświadczeniem zgromadzonym podczas tworzenia i realizacji projektów w ponad 5 tys. obiektów na terenie 24 krajów.

Główne usługi świadczone przez członków Studio Alliance obejmują doradztwo dotyczące planowania środowiska pracy, projektowanie architektoniczne i wykonawstwo, a także usługi z zakresu wyposażania i meblowania komercyjnych powierzchni biurowych. Kryteria doboru członków grupy to między innymi wielkość firmy, możliwa do udokumentowania znajomość rynku, wyniki biznesowe i wieloletnia działalność w branży, a także doświadczenie w pracy z globalnymi markami i międzynarodowymi korporacjami.

Dołączenie Reesco do Studio Alliance i tworzących tę grupę doświadczonych zespołów, które podzielają ten sam etos pracy, zawsze stawiając na pierwszym miejscu potrzeby klientów, otworzy przed Reesco dodatkowe możliwości realizacji projektów w całej Europie.

- Mimo odmiennych wymagań, zarówno najemcy, jak i właściciele nieruchomości postrzegają swoje portfolio w kontekście międzynarodowym. Przy uwzględnieniu, iż środowiska pracy podlegały na przestrzeni ostatnich lat dynamicznym zmianom, oraz przy nadchodzącej niewiedzy docelowego kształtu biur w przyszłości ujęcie Europejskie będzie miało bardzo duże znaczenie. Dodając do tego rosnącą popularność elastycznych przestrzeni coworkingowych i pracy z domu, bardziej niż kiedykolwiek potrzebni są dziś doradcy z zakresu planowania środowiska pracy, którzy potrafią myśleć i działać na rynku międzynarodowym - komentuje Artur Winnicki, CEO Reesco. - Dlatego też, cieszy nas bardzo perspektywa dołączenia do Studio Alliance, organizacji nastawionej na współpracę przy uczestnictwie ich założycieli, która oferuje swoim członkom dostęp do nowych idei, spostrzeżeń, trendów i metod pracy, a przede wszystkim pozwala w innowacyjny i sprawny sposób projektować i wdrażać rozwiązania dla międzynarodowych klientów, którzy posiadają powierzchnie biurowe na terenie Europy.

W skład Studio Alliance wchodzi 11 członków: Area Europe w Wielkiej Brytanii, Alternativ w Belgii, CAPEXUS w Czechach, CDB we Francji, DIEM w Turcji, Ditt w Holandii, grupa DVM na Węgrzech, IIS Space w Irlandii, Il Prisma we Włoszech, Morphoza w Rumunii i Reesco w Polsce.