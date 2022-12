Jeżeli planujesz remont powinieneś poznać koszty usług fachowców, by wraz z cenami materiałów ustalić, ile zapłacisz za tę inwestycję.

Duże różnice w cennikach fachowców

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie bardzo mocno podrożały zarówno ceny materiałów budowlanych, jak i stawki ekip remontowych. Co więcej, są niesamowicie zróżnicowane. Nawet na terenie tego samego miasta można znaleźć wykonawców bardzo tanich i bardzo drogich. Żeby chociaż cena była wskazówką co do jakości. Niestety kwestia posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i liczby zadowolonych klientów nie zawsze odzwierciedla ceny.

Na pewno można powiedzieć o wyraźnych różnicach między stawkami specjalistów z dużych miast, a tych pracujących na terenach małych miejscowości lub wsi. Najwyżej cenią się specjaliści od remontu mieszkań z Warszawy i okolic, znacznie mniej za remont zapłacą Ślązacy i mieszkańcy Lublina. Nawet poszczególne województwa mają swoje osobne widełki cenowe. Zanim więc zatrudnisz fachowców, musisz zorientować się, jak przedstawiają się ceny w Twojej okolicy.

Ile kosztuje usługa remontu generalnego mieszkania?

Remont generalny jest pojęciem dość szerokim, lecz z reguły w jego skład wchodzi wymiana podłóg, gładzie, kafelki, malowanie ścian i sufitów, wymiana zabudowy kuchennej, sanitariatów w łazience i toalecie, drzwi, a nierzadko również wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

Średnio w 2022 roku inwestorzy płacili od 5 do nawet 15 tysięcy złotych za usługi związane z remontem mieszkania o powierzchni 50 m². Oczywiście poza zakresem prac należy tu uwzględnić również wymaganą wysokość standardu. Urządzenie mieszkania w sposób ekskluzywny z reguły jest bardziej pracochłonne i co za tym idzie, jego remont kosztuje więcej.

Ceny najczęściej zlecanych prac remontowych prezentowały się w 2022 roku następująco:

zrywanie tapet 8-11 zł/m²

wypełnianie ubytków w ścianach 11-14 zł/m²

skuwanie starych kafli - 27-37 zł/m²

układanie płytek podłogowych 30x30 cm wraz z fugowaniem to koszt rzędu 98-123 zł/m²

położenie gładzi 31-41 zł/m²

malowanie ścian 14-18 zł/m²

układanie paneli podłogowych 28-38 zł



Co wpływa na wysokość ceny za remont mieszkania?

Ważne w ustalaniu kosztów jest to, co obejmuje remont. Zupełnie inną cenę końcową możesz otrzymać, wynajmując jedną ekipę do wszystkich prac, jak zlecając poszczególne usługi odrębnym wykonawcom. Inaczej też zostanie wycenione wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim, a inaczej generalny remont starej kamienicy.

Ostateczna cena remontu mieszkania uzależniona jest od rodzaju inwestycji, jej zakresu, lokalizacji, a także tego, czy zlecisz prace jednej ekipie, czy kilku różnym. Zanim podejmiesz decyzję, koniecznie zbierz wyceny od kilku różnych wykonawców, porównaj je i bezwzględnie sprawdź opinie o firmie, której powierzysz swoje mieszkanie.

Koszty remontu mieszkania bardzo mocno rosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Aktualnie trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie się prezentować w 2023 roku. Mówi się, że z uwagi na wysokie koszty kredytów coraz mniejsza liczba Polaków się na nie decyduje, spadają też mocno zdolności kredytowe. Czy zatem usługodawcy wciąż będą podnosić swoje stawki, zostaną przy obecnych, czy może nieco je obniżą trudno to na chwilę obecną przewidzieć.