Polski operator logistyczny umacnia swoją pozycję w europejskim transporcie drogowym. Rohlig Suus Logistics od początku 2023 r. uruchamia nowe połączenia.

Rohlig Suus Logistics od początku 2023 r. uruchamia nowe połączenia z Półwyspem Iberyjskim – Hiszpanią, Portugalią.

Także Maroko, Wyspami Kanaryjskimi, Majorką i Minorką.

Czas dostawy będzie najkrótszy na rynku.

Nowy serwis Suus oferuje we współpracy z hiszpańskim operatorem logistycznym Transnatur. Najkrótszy transit time na rynku, atrakcyjne stawki, codziennie połączenia na wybranych liniach, elektroniczna wymiana danych i lepszy tracking to najważniejsze zalety z punktu widzenia klientów. Operator będzie realizował regularne połączenia z i do Hiszpanii, a także Portugalii oraz Maroka i na Wyspy Kanaryjskie, Majorkę i Minorkę. Dodatkowo, dzięki podwójnej obsadzie kierowców, transport na wybranych liniach będzie krótszy i będzie trwać tylko 3-4 dni robocze. Nowy kierunek pozwala Rohlig Suus Logistics oferować również szybki serwis do Czech, gdzie znajduje się nowy magazyn firmy.

Transport drogowy jest jednym z filarów naszej działalności, stanowiąc prawie 41 proc. udziału w sprzedaży Rohlig Suus Logistics. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie firm na wymianę handlową z krajami Półwyspu Iberyjskiego postanowiliśmy umocnić naszą pozycję w transporcie drobnicy na tym rynku i otworzyć kolejne połączenia z Europą Zachodnią. Realizujemy to we współpracy z nowym partnerem – w ostatnim czasie skupiamy się na budowaniu i rozwijaniu aliansów z operatorami, którzy pozwolą nam zwiększać sieć połączeń i podnosić jakość serwisu – mówi Andrzej Kozłowski członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

Hiszpania, jeden z liderów gospodarczych UE, w 2021 r. osiągnęła rekordową wartość w eksporcie – 316 mld EUR – co stanowiło wzrost o ponad 21 proc. w porównaniu do 2020 r. Natomiast największymi odbiorcami Półwyspu Iberyjskiego są kraje UE, a do głównych grup towarów wymiany handlowej należą: produkty branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, urządzenia elektryczne oraz maszyny przemysłowe.

Rohlig Suus Logistics.

W ramach współpracy z Transnatur Rohlig Suus Logistics oferuje wyjazdy do i z Barcelony, Irun, Bilbao, Saragossy, Tarragony, Walencji, Alicante, Madrytu, Sewilli, Lizbony, Porto, Vigo, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Andory, Minorki, Majorki, Teneryfy i Gran Canarii.

Bezpośrednie i regularne połączenia umożliwią klientom niezawodne planowanie i zapewnią ciągłość procesów, co jest szczególnie ważne w branżach, gdzie liczy się krótki czas dostawy. Serwis realizujemy z Transnatur, który zapewnia wysoki standard usług i posiada usprawniające serwis terminale przeładunkowe w Hiszpanii i Portugalii. Nowe połączenia umacniają pozycję Suusa na tym kierunku, ale przede wszystkim pozwalają naszym klientom korzystać z najszybszego serwisu – mówi Piotr Szałkiewicz dyrektor drobnicy międzynarodowej w Rohlig Suus Logistics.

Wsparcie logistyczne polskiego operatora logistycznego nie kończy się jednak na realizacji trasy z/na Półwysep Iberyjski. Rohlig Suus Logistics oferuje również dalszą dystrybucję towarów w ramach Europy Środkowo-Wschodniej – do Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Słowenii, gdzie znajdują się oddziały firmy oraz krajów bałtyckich i Ukrainy. Co więcej, dzięki ostatnim inwestycjom firmy w rozwój technologiczny, klienci będą mogli skorzystać z szybkiej wyceny połączeń w SUUS Portalu (portal.suus.com) oraz możliwości monitorowania przesyłek według statusów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, do końca marca 2023 r. klienci posiadający konto w SUUS Portalu będą mogli skorzystać z 15 proc. rabatu na kierunku hiszpańskim.

Nowe połączenia z Europą Zachodnią to kolejny krok w realizacji planów międzynarodowego rozwoju Rohlig Suus Logistics. W ostatnim czasie polski operator logistyczny znacznie rozbudował europejską sieć dystrybucji, uruchamiając połączenia z Maltą, a także rozwijając aktywność na rynku skandynawskim.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl