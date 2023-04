W ramach kampanii został stworzony także brand hero LogiSUUS – mały robot o wielkim sercu, a także wyjątkowych zdolnościach. LogiSUUS to nie tylko kompan pracowników. Kreacja postaci nawiązuje do kompleksowości usług logistycznych świadczonych przez firmę – potrafi zmieniać się w samolot, wagon kontenerowy, statek i ciężarówkę, a jednym z jego atrybutów jest też wózek widłowy. Robot symbolizuje również nowoczesną technologię wykorzystywaną w firmie i inspiruje do działania. LogiSUUS będzie wykorzystywany w kampanii w kreacjach OOH, na stronie kariery i profilach pracodawcy, w animacjach i filmach pokazujących kulisy pracy czy w mediach społecznościowych.

- Jesteśmy polską firmą rodzinną i oferujemy wyjątkowe miejsce pracy w niezwykle perspektywicznej branży. Z jednej strony logistyka (TSL) jest znaczącym obszarem polskiej gospodarki, a z drugiej Polska jest niekwestionowanym liderem europejskiego transportu. Do tego pandemia i wojna wymusiły potężną i długo wyczekiwaną transformację w obszarze technologii oraz ESG. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wśród wielu kandydatów z branż takich jak finanse, ubezpieczenia czy FMCG i retail. Ludzie szukają motywującej atmosfery, dynamicznego rozwoju i ambitnych wyzwań, a to dla nas codzienność.

SUUS jest swój, własny – tu od zawsze to człowiek jest na pierwszym miejscu, co pozwala nam budować zróżnicowane środowisko pracy oparte na szacunku i wzajemnym zaufaniu. Naszym głównym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji pracodawcy numer jeden w branży TSL, a ta kampania jest kolejnym krokiem w tym kierunku – mówi Piotr Iwo Chmielewski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics.

Hasło „Logistyczny wybór” jest puentą podkreślającą, że praca w Rohlig Suus Logistics to logiczny i oczywisty, a tym samym najlepszy wybór. Promocji kampanii będą towarzyszyły dedykowane oznaczenia w mediach społecznościowych, min. #LogistycznyWybór, #SUUStoLogistycznyWybór.

Chcieliśmy wiedzieć, co wyróżnia naszą firmę jako pracodawcę. Zanim przystąpiliśmy do tworzenia kampanii, zwróciliśmy się z pytaniami do naszych pracowników, czyli najważniejszego źródła informacji. To oni wskazali nam obszary, które najbardziej cenią i które są unikatowe. Podczas spotkań w ramach grup fokusowych szybko wskazali nam, które wartości są dla nas najważniejsze i dlaczego SUUS to wyjątkowe miejsce pracy. Co więcej, do udziału w sesji zdjęciowej do kampanii również zaprosiliśmy naszych pracowników. Na materiałach promocyjnych zobaczymy 18 osób, ambasadorki i ambasadorów SUUSa, którzy reprezentują różne obszary naszej firmy. W tej kampanii chcemy pokazać to, co jest dla nas najważniejsze, czyli że SUUS – to przede wszystkim ludzie – tłumaczy Emila Badełek, People Experience Manager w Rohlig SUUS Logistics.