Rosnące wymagania, zwiększenie kosztów zatrudnienia. Tak wyglądał rynek pracy w 2021 roku

Trudny okres pandemiczny, dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna kraju i świata, a także pogłębiające się braki kadrowe i materiałowe - to tylko niektóre z czynników, mające bezpośredni wpływ na to, jak wygląda aktualna sytuacja z perspektywy przedsiębiorców. Jaki był rok 2021 na rynku pracy? Na te pytania odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes międzynarodowej grupy firm Smart Work.

Dla wielu polskich przedsiębiorców działających w różnych branżach 2021 rok nie należał do najłatwiejszych.

Mieliśmy do czynienia z problemem z uzupełnianiem kadr pracowniczych rodzimymi pracownikami, ale także tymi, przybywającymi ze wschodu.

W 2021 roku największą część pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy stanowili Ukraińcy, potem Białorusini.

Wciąż panujące pandemiczne obostrzenia, problemy z płynnością prowadzonych biznesów, nasilające się zjawisko rynku pracownika i idący za tym problem z zapełnianiem braków kadrowych w Polsce to tylko niektóre z problemów, z jakimi musiał mierzyć się pracodawca. Co jeszcze działo się na rynku pracy w roku 2021?

Jak mówi Mariusz Hoszowski ze Smart Work, w tym czasie pogłębił się nie tylko problem z uzupełnianiem kadr pracowniczych rodzimymi pracownikami, ale także tymi, przybywającymi ze wschodu.

- Kwestia dostępności pracowników wygląda od pewnego czasu zdecydowanie gorzej, co spowodowane jest ruchami migracyjnymi na zachód. Jako firma specjalizująca się w usługach pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy zauważaliśmy ten problem jeszcze przed wybuchem pandemii, jednak Covid-19 przesunął całe zjawisko w czasie - ze względu na zamkniecie granic. W momencie poluzowania reżimów sanitarnych, nastąpiła wzmożona migracja pracowników ze wschodu na zachód, co stało się bardzo odczuwalne między innymi w branży budowlanej i wykończeniowej - mówi Mariusz Hoszowski.

Plusy i minusy 2021

Choć w 2021 roku wciąż panowała niepewna sytuacja epidemiologiczna, mimo wszystko można było dostrzec plusy całej tej sytuacji. Jednym z nich było pozostanie na czas lockdownu zagranicznych pracowników w naszym kraju.

- W 2021 roku największą część pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy stanowili Ukraińcy, potem Białorusini - ze względu na panującą tam sytuację polityczną. W dalszej kolejności byli to Gruzini i w mniejszej ilości Azjaci. Choć ci emigranci zaczęli w okresie lockdownu wyjeżdżać, po pewnym czasie zorientowali się, że u siebie nie będą w stanie zarabiać tak jak w Polsce, będąc tak samo ograniczeni obostrzeniami. Zdecydowali się więc wrócić do naszego kraju na całą zimę – niekiedy nawet nie odwiedzając pozostawionych w kraju rodzin na święta. Przyczyniło się to do uchronienia zakładów pracy przed okresem przestoju - mówi Mariusz Hoszowski.