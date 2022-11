U podłoża rozwoju transportu intermodalnego leży bezpieczeństwo dostaw. To najlepsze rozwiązanie logistyczne w warunkach spadku koniunktury gospodarczej, kiedy bardziej niż kiedykolwiek liczy się pewność i spokój.

Rozbudowa tego rodzaju spedycji ściśle związana jest z koleją.

Dla kilku klientów jego firma prowadzi aktualnie procesy poszukiwania gruntów logistycznych z bocznicami kolejowymi.

Z uwagi na politykę Unii Europejskiej i ogólnoświatowy trend ograniczenia CO2, biznes intermodalny w najbliższym czasie będzie rósł szybciej.

Zwiększy się też udział przewozów kolejowych.

Unia Europejska planuje zminimalizować skutki, jakie niesie rozwój towarowego transportu drogowego, jak:

Cel to redukcja emisji gazów cieplarnianych z transportu o 60 proc. do 2050 roku.

Ma temu służyć przeniesienie 30 proc. transportu, wysyłanego na odległości ponad 300 km z dróg asfaltowych na środki transportu o niższej emisyjności.

Do roku 2050 roku redukcja transportu drogowego ma wynieść 50 proc.

Barierą dla transportu intermodalnego jest zbyt mała ilość i nierównomierny rozkład terminali intermodalnych, w których następuje przeładunek na inny środek transportu.

Według GUS w 2021 roku na terenie Polski mieliśmy 39 aktywnych terminali, w których dochodzi do przeładunku jednostek kontenerowych pomiędzy dwoma rożnym środkami transportu.

W tym:

W czerwcu tego roku spółka Laude Smart Intermodal otworzyła w Zamościu swój największy krajowy terminal.

Będzie służył do przyjmowania ładunków z Ukrainy.

Jednak aż 75 proc. towarów przewożonych w Polsce na odległość powyżej 300 km transportowana jest tirami.

W UE długodystansowy transport drogowy kontenerów w 2020 roku średnio stanowił 40,5 proc. drogowego transportu towarowego.

Potencjał transportu intermodalnego w Polsce powoli, ale regularnie rośnie.

GUS podaje, że w roku 2021 w Polsce przeładowano łącznie ponad 82 mln ton ładunków skonteneryzowanych w terminalach intermodalnych.

W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to kilkuprocentowy wzrost.

Najwięcej ładunków przewiezionych zostało drogą morską.

W ubiegłym roku kolejowy transport intermodalny przewiózł w Polsce 26,5 mln ton ładunków.

Kolejowe przewozy intermodalne wykonywały 23 firmy.

W Polsce mamy odpowiednie warunki do rozwoju transportu kontenerowego.

Składa się na to m.in.:

To szczególnie istotne w perspektywie wzrostu skali przewozów z rynku azjatyckiego.

W 2011 roku między Chinami i Europą towary przewoziło kilkanaście pociągów.

W 2018 roku było ich już ponad 6 tys.

Ponad 80 proc. ładunków na trasie Azja - Europa przejeżdża przez Polskę.

Problemem jest:

Transport intermodalny sprawdza się świetnie w ruchu europejskim. Tempo zmian w gospodarce globalnej ostatnich lat skłoniło wszystkich, by transportować mądrze pod kątem czasu i kosztów. I to m.in. dało miejsce dla rozwoju transportu intermodalnego.

Sieć połączeń intermodalnych, którą stworzyliśmy, opiera się na regularnej siatce codziennych połączeń kolejowych. To pozwala transportować ładunki skonteneryzowane na długich odcinkach tras. Skorelowany z nim jest odwóz drogą z i do miejsca nadania czy przeznaczenia. Sieć połączeń ma tę zaletę, że zapewnia dostęp do transportu zarówno dużym regularnym ciągom ładunkowym, jak i pojedynczym wysyłkom kontenerowym – wyjaśnia Monika Konsor-Fąferek, dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju w PCC Intermodal SA.