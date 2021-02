Rośnie szacunek biznesowy do branży FM

Czekają nas w następnych latach duże trudności z powodu braku odpowiedniej kadry z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia. Szacunek do tego zawodu bardzo wzrośnie, biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje w nowe nieruchomości nie zwalniają, co będzie skutkowało coraz większym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników - prognozuje dyrektor generalny firmy AGIS Jerzy Szulc.

Branża obsługi obiektów zatrudnia więcej osób niż firmy budowlane i jest porównywalna do sektora transportowego i magazynowego. Czy przez pandemię, w której nie brakuje wyzwań związanych z budynkami, jeszcze bardziej wzmocni się znaczenie tego segmentu? Czy w obliczu kryzysu, gdy wszyscy „uciekli” na home office, wzrósł szacunek biznesowy do FM?

Sprawna eksploatacja

- Jestem w tej branży od ponad 20 lat. Dokładnie obserwuję rozwój i zadanie tego sektora w funkcjonowaniu nieruchomości komercyjnych. Przez ostatnie lata wybudowano w Polsce bardzo dużo nowych budynków biurowych, handlowych, parków logistycznych, obiektów sportowych, muzealnych i konferencyjnych. Każda z tych nieruchomości, pomimo innego przeznaczenia, stawia przed nami podobne zadania, jakim jest sprawność techniczna instalacji i urządzeń w budynkach, niezależnie od sytuacji związanej z pandemią - opisuje dyrektor generalny firmy AGIS Jerzy Szulc.

Przypomina jednocześnie, że celem każdej nieruchomości komercyjnej jest osiąganie jak największych przychodów z najmu przy maksymalnym ograniczaniu kosztów eksploatacyjnych, w sytuacji kiedy większość najemców preferuje pracę zdalną.

- Nasze zadanie zatem to taka eksploatacja, która - przy zachowaniu gwarancji ich sprawności - pozwoli osiągnąć jak najniższe koszty związane ze zużyciem mediów w budynkach. Wymaga to od naszych pracowników dużej wiedzy i zaangażowania, aby wszystkimi sposobami ograniczyć koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w zakresie DTR urządzeń, przepisów pożarowych oraz wymogów, jakie stawiają nam umowy z najemcami - podkreśla Jerzy Szulc.

Rośnie znaczenie FM

Znaczenie sektora FM rośnie, stawiając nowe wyzwania i żądania coraz większych kwalifikacji pracowników.

- Niestety napotykamy na duże trudności w znajdowaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Brak branżowych szkół i czas jaki jest potrzebny do osiągnięcia poziomu kwalifikacji w oparciu o doświadczenie wynoszący co najmniej trzy do pięciu lat w tej branży, powoduje duże trudności w realizacji kontraktów - przyznaje Jerzy Szulc.

Dobrzy pracownicy pracują u konkurencji i - aby ich zwerbować - trzeba oferować coraz większe wynagrodzenie, co jest w sprzeczności z oczekiwaniami klienta.

- Dlatego czekają nas w następnych latach duże trudności z powodu braku odpowiedniej kadry z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia. Jeśli się tak stanie, to szacunek do tego zawodu bardzo wzrośnie, biorąc pod uwagę że inwestycje w nowe nieruchomości nie zwalniają, co będzie skutkowało coraz większym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników - prognozuje dyrektor Jerzy Szulc.