Rośnie zapotrzebowanie na doradztwo techniczne. Savills umacnia swoją pozycję w tym obszarze

Dział doradztwa budowlanego i projektowego w polskim oddziale firmy Savills podsumował swoją aktywność w 2021 roku, w którym zrealizował blisko 60 projektów dla nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni 1,5 mln mkw. i niemal dwukrotnie powiększył zespół.

- Rosnące koszty wykonawstwa i materiałów budowlanych oraz trudności w dostępie do pracowników na budowach sprzyjają wzrostowi zapotrzebowania na usługi doradztwa technicznego. Ceny materiałów budowlanych wzrosły o około 30 proc. w ujęciu rocznym, a materiałów izolacyjnych czy instalacji tryskaczowych, tak ważnych przy wykańczaniu powierzchni komercyjnych, nawet o 70 proc.- mówi Jakub Jędrys, dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego, Savills. - Przerwany łańcuch dostaw stali czy powrót części pracowników budowlanych do Ukrainy, to zupełnie nowe wyzwania, które wypływają na tempo i możliwość realizacji wielu inwestycji. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, profesjonalne wsparcie przy aranżacji powierzchni lub budowie nieruchomości komercyjnych pozwala dochować terminowości realizowanych projektów i zoptymalizować koszty oraz, w razie potrzeby, zaproponować alternatywne sposoby realizacji projektu. Rosnący popyt na tego rodzaju usługi jest związany również z chęcią wdrożenia polityki ESG i dostosowania obiektów do wymogów zrównoważonego budownictwa – dodaje Jakub Jędrys.

W ostatnich miesiącach do działu doradztwa budowlanego i projektowego w Savills dołączyli nowi eksperci, Sabina Dziadosz i Marek Zujewicz jako menadżerowie projektu, Łukasz Bednarczuk jako konsultant i inspektor nadzoru branży elektrycznej oraz Stefania Kochaniak i Szymon Matera jako młodsi konsultanci. Wkrótce kompetencje firmy wzmocnione zostaną również inżynierem dedykowanym wyłącznie sektorowi nieruchomości logistycznych.

Jednocześnie, w ramach rozbudowy struktur, awans na stanowiska kierownicze otrzymali liderzy poszczególnych linii serwisowych. Krzysztof Kuciński, odpowiadający za współpracę z właścicielami nieruchomości oraz Łukasz Michalak, doradzający najemcom, otrzymali tytuły dyrektorów (Associate Director). Piotr Stańko, kierujący obszarem analiz i strategicznego doradztwa technicznego (due dilligence) objął stanowisko Associate, a Mateusz Parzychowski, specjalizujący się w zarządzaniu projektami fit-out oraz zarządzaniem kosztami, został starszym konsultantem. Stojący na czele działu, Jakub Jędrys otrzymał awans na stanowisko dyrektora.

- W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów wzmacniamy nasze struktury o kolejnych doświadczonych inżynierów. Cieszę się również bardzo z rozwoju naszych wieloletnich pracowników, którzy obejmą nowe role menadżerskie. Pozwoli to im wykonać kolejny krok w karierze zawodowej, a nam stworzy możliwości dalszego wzrostu i umocnienia pozycji na rynku – mówi dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego, Savills.

Dział doradztwa budowlanego i projektowego w Savills świadczy kompleksowe usługi wsparcia technicznego dla najemców i właścicieli nieruchomości biurowych i magazynowych oraz projektów o funkcjach mieszanych (mixed-use), inwestycji z sektora mieszkań na wynajem instytucjonalny i gruntów. Zakres usług obejmuje m.in. projekty aranżacji powierzchni oraz zarządzanie i monitoring procesu budowlanego, w tym kontrolę kosztów i prac podwykonawców.