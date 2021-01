Rozbudowa trasy do portu w Gdańsku wchodzi w kolejny etap

PKP PLK









Autor:

Dodano: 25 sty 2021 09:13

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa transport ładunków do portu zaczęła nadzorować nowa nastawnia, a pociągi kursują po dziesięciu nowych torach - poinformował w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe . Uruchomienie nowej nastawni to kolejny etap inwestycji polegającej na rozbudowie do końca 2021 r. infrastruktury kolejowej do portu w Gdańsku.