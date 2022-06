Rynek nieruchomości odczuje skutki wojny w Ukrainie. Eksperci mówią o mniejszej liczbie nowych inwestycji

Wolumen transakcji inwestycyjnych, które zamknięto w I kwartale 2022 roku, przekroczył 1,65 mld euro i wzrósł o 30 proc. rdr - wylicza Knight Frank LLP. Procesy negocjacyjne tych transakcji rozpoczęły się jednak jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Skutki konfliktu dopiero przed nami, gdyż wielu inwestorów, którzy planowali rozpocząć procesy akwizycyjne w I kwartale, zdecydowała się przyjąć strategię „wait and see".

Warto jednak podkreślić, że około 70 proc. tego wolumenu przypadło na trzy transakcje - nabycie budynku biurowego Warsaw HUB przez Google od Ghelamco oraz zbycie przez EPP ok. 50 proc. udziałów w dwóch portfelach nieruchomości handlowych - do PIMCO i do I Group - w konsekwencji wycofania się EPP z giełd w Johannesburgu i Luksemburgu.

Analizując szczegółowo wolumen, bez uwzględnienia w nim trzech wspomnianych transakcji, w dalszym ciągu pozycję lidera utrzymuje sektor magazynowy. W pierwszych trzech miesiącach aktywa logistyczne zostały zakupione za kwotę około 190 mln. euro. Na drugim miejscu uplasował się sektor biurowy, w ramach którego sfinalizowano transakcje opiewające na 147 mln euro, a podium zamyka sektor handlowy, w który zainwestowana 75 mln euro.

– Pozytywny sygnał jakim jest stosunkowo wysoka wartość transakcji w pierwszym kwartale, dla obiektywnego komentarza należy przeanalizować nieco szerzej. Warto podkreślić, że sfinalizowane w pierwszym kwartale procesy negocjacyjne rozpoczęły się jeszcze w 2021 roku, a więc polski rynek inwestycyjny nie odnotował jeszcze konsekwencji wybuchu wojny w Ukrainie. Według naszych prognoz, skutki tego konfliktu będą widoczne nie wcześniej niż w III kw. tego roku, gdyż wielu inwestorów, którzy planowali rozpocząć procesy akwizycyjne w pierwszym kwartale, po wybuchu wojny zdecydowała się przyjąć strategię „wait and see – komentuje Michał Grabara, dyrektor w dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank.

Stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych najemców obiektów magazynowych, zlokalizowanych w głównych obszarach koncentracji w Polsce, kształtowały się na stabilnym poziomie około 5,00-5,50 proc. Na bardziej atrakcyjne stopy oscylujące na poziomie 4,35-4,50 proc. mogłyby liczyć projekty prime o dłuższych niż standardowe umowach najmu - powyżej 10 lat. Stopy kapitalizacji typu prime dla budynków biurowych oscylowały wokół 4,50 proc. (potwierdzone transakcją pomiędzy Google a Ghelamco). W I kwartale 2022 roku nie było transakcji najlepszymi projektami typu prime z sektora handlowego, jednak można szacować, że gdyby takie negocjacje miały miejsce, projekty te osiągnęłyby stopę ok. 5,25 proc. Zdecydowana większość inwestycji w tym sektorze obejmowała mniejsze projekty (małe parki handlowe i centra typu convenience), które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem ze strony inwestorów w ostatnich kwartałach.

- Z naszych obserwacji i wniosków wynika, że w kolejnych miesiącach na nastroje oraz decyzje inwestorów w dużej mierze będzie wpływać wojna w Ukrainie, a także konsekwencje, które będzie ona miała dla polskiej gospodarki. Już teraz mówi się, że niepewność związana z wybuchem wojny oraz wywołanym przez nią pogorszeniem się sytuacji w sektorze budowlanym będzie skutkować trudnością w pozyskaniu materiałów budowlanych oraz wzrostem ich cen i problemem z naborem pracowników z Ukrainy – wyjaśnia Magdalena Czempińska, dyrektor w dziale Badań Rynku Knight Frank.

– W poprzednim roku, głównym zmartwieniem inwestorów był systematyczny wzrost inflacji i odpowiedź na ten trend ze strony Rady Polityki Pieniężnej w postaci serii podnoszonych stóp procentowych (zapoczątkowanej w październiku 2021 roku). Rezultatem tych działań był wzrost kosztów kredytów oraz spadek zwrotów z inwestycji. W związku z tym, w kolejnych miesiącach można oczekiwać spadku liczby rozpoczynanych budów w różnych sektorach nieruchomości w Polsce – wyjaśnia Magdalena Czempińska, Dyrektor w dziale Badań Rynku Knight Frank.